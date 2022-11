O femeie a găsit un pui de pisică abandonat. L-a luat acasă și l-a ținut câteva luni, dar și-a dat seama că este altceva

Tânăra și fratele ei se plimbau liniștiți pe stradă, când au dat de doi pisoi lăsați în voia sorții, așa că i-au luat cu ei acasă.

Citește și: Întâmplare neobișnuită pentru un bărbat. Calul lui s-a întors acasă după 8 ani: „Se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”

Florencia Lobo și fratele ei, originari din Argentina, se plimbau pe stradă când au dat de doi pui de pisică abandonați, care stăteau lângă mama lor care, din nefericire, murise.

Florencia și fratele ei au presupus că mama pisicuțelor a murit fie în timpul travaliului, fie după ce născuse puii.

Văzând ce s-a întâmplat, cei doi au luat puii de pisică și i-au dus acasă, pentru a-i îngriji și a le da să mănânce. Din păcate, doar unul dintre pisoi a supraviețuit, rămânând unul singur, pe care l-au numit Tito.

Citește și: Pare o creatură misterioasă, dar după spălare și cosmetizare iese la suprafață adevarata rasă. Ce este acest animal, de fapt

Florencia l-a adoptat pe Tito și a avut grijă să nu-i lipsească absolut nimic. Puiul de pisică deja se obișnuise cu stăpâna sa, fiind destul de afectuoasă și de jucăușă.

Două luni mai târziu însă Florencia l-a dus pe Tito la veterinar pentru un control de rutină. Medicul s-a uitat la Tito și a știut că ceva nu era în regulă.

Nu știa ce era Tito, tot ce știa era că nu era o felină „normală”, așa că i-a dat numărul de contact al unei rezervații locale.

Florencia Lobo thought she was adopting a kitten, but later found out it was a puma jaguarundi pic.twitter.com/ze0se7d99c