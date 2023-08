AntenaPLAY prezintă "Festivalul filmelor de festival". Lista producțiilor premiate pe care le poți urmări în platformă

AntenaPLAY îi invită pe abonați la "Festivalul filmelor de festival". Pregătiți-vă să vă lăsați cuceriți de frumusețea artei cinematografice și să explorați lumi noi, povești captivante și talente extraordinare în această călătorie captivantă.

În lumea cinematografiei, există filme care reușesc să capteze inimile și imaginația publicului, iar altele care impresionează criticii și juriile festivalurilor de prestigiu.

Aceste opere cinematografice de excepție reușesc să strălucească în lumina reflectoarelor, obținând premii dorite și recunoaștere internațională. AntenaPLAY explorează o selecție captivantă de titluri, ale căror talente incontestabile le-au adus distincția supremă la festivaluri de prestigiu de-a lungul timpului.

Ce filme premiate vezi în AntenaPLAY, la "Festivalul filmelor de festival"

Dincolo de emoția căutării unei nominalizări și a obținerii unui trofeu, aceste producții sunt mărturii ale măiestriei regizorilor, actorilor și echipei din spatele lor. De la Cannes la Berlin, de la Veneția la Gopo, cineaștii talentați își duc creațiile pe marile ecrane pentru a fi evaluate și apreciate de către experți și de publicul avid. Acum, capodoperele lor sunt disponibile în AntenaPLAY.

Nominalizat la două premii Oscar, lung-metrajul regizat de Pedro Almodovar a impresionat cineaștii din întreaga lume. Filmul i-a adus lui Antonio Banderas premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes și a a fost nominalizat pentru Palme d'Or, premiul suprem al festivalului. "Dolor y Gloria" a primit 7 premii Goya, un premiu Gopo și recunoașterea Globurilor de Aur și BAFTA.

"Durere şi glorie" vorbeşte despre actul creator, despre dificultatea separării lui de viaţa autorului şi despre patimile care îi dau sens şi speranţă. În recuperarea trecutului, protagonistul descoperă nevoia disperată de a-l repovesti şi în această nevoie îşi găseşte salvarea.

După ce s-a făcut remarcată în serialele "Mad Men" și "The handmaid's tale", Elisabeth Moss a acceptat provocarea regizorului Ruben Östlund de a apărea în "The square" alături de Claes Bang, Dominic West și Terry Notary. Filmul spune povestea lui Christian, un respectat curator al unui muzeu de artă contemporană. Divorțat, dar tată devotat a doi copii, acesta prezintă expoziția The Square / Pătratul, o instalație care invită trecătorii să mediteze la altruism și la responsabilitatea pe care o au ca ființe umane. Răspunsul prostesc al lui Christian la furtul telefonului său îl aruncă însă pe acesta într-o serie de situații jenante, care duc către o criză existențială profundă.

Lung-metrajul "The Square" a primit o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun Film Internațional. A căștigat trofeul Palme d'Or în cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2017, trofeul pentru Cel mai bun film european - Premiul principal al Academiei Europene de Film și două premii Guldbagge Awards.

Yorgos Lanthimos i-a adus împreună pe Colin Farrell, Nicole Kidman și Barry Keoghan într-un thriller psihologic, care a avut premiera în 2017. Pelicula a făcut parte din selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes și a câștigat premiul la categoria Cel mai bun scenariu.

A fost niminalizat la Festivalul Filmului European și Independent Spirit Awards și a primit premiul pentru Cel mai bun Film European la Premiile Gopo.

Penelope Cruz a făcut furori la festivalurile de film hispanice în 2016 datorită rolului din Ma Ma. Lung-metrajul spune povestea Magdei, o profesoară șomeră care scoate la iveală toate secretele personalității sale după ce e diagnosticată cu cancer la sân. Lupta ei curajoasă și optimistă va contribui la experimentarea unor scene nebănuite de umor și fericire atât pentru ea, cât și pentru anturajul ei.

Regizorul filmului Ma Ma, Julio Medem, a primit o Mențiune specială a juriului în cadrul Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Tot el a câștigat Premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Málaga, în timp ce Penelope Cruz a primit o nominalizare pentru cea mai bună actriță la Premiile Goya pentru prestația ei din peliculă.

Exilat în mod injust, umilit și condamnat fără să aibă parte de un proces. "Man of God" prezintă patimile Sfântului Nectarie din Eghina, care trebuie să îndure ura vrăjmașilor lui în timp ce duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu.

Filmul regizat de Yelena Popovic a câștigat marele premiu al Festivalului Internațional de Film de la Moscova și a atras atenția mai multor festivaluri de filme creștine.

O coproducție internațională între Franța, Danemarca și Statele Unite, filmul a concurat pentru Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes 2016.

Todos lo saben a fost nominalizat la șase festivaluri mari de film și i-a adus lui Penelope Cruz premiul pentru Cea mai Bună Actriță în rol principal la Actors and Actresses Union Awards.

"Toata lumea știe" îi are în rolurile principale pe Cruz (Laura), soțul ei, Javier Bardem (Paco) și Ricardo Darín (Alejandro) și spune povestea Laurei, care călătorește împreună cu copiii săi din Buenos Aires către satul natal din Spania, situat pe domeniul unei podgorii spaniole, pentru a fi alături de sora sa la nunta acesteia. Evenimente neașteptate transformă, însă, această revedere într-o criză care scoate la suprafață un trecut al familiei despre care nimeni nu vorbește.

Alte filme premiate pe care le poți vedea în AntenaPLAY

Platforma de streaming și video on demand AntenaPLAY pune la dispoziția abonaților și alte filme care au impresionat cineaștii și criticii. Iată doar câteva exemple:

Cu Ursul de Argint - Marele premiu al juriului - și Trofeul Alfred Bauer la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în palmares, filmul regizat de Florin Șerban l-a pus pe George Piștereanu pe harta actorilor români de mare potențial.

Acesta a dat viață personajului Silviu, un tânăr deținut care, cu două săptămâni înainte de eliberare, primește o vizită neașteptată în urma căreia află că mama lui s-a întors acasă din Italia și vrea să îl ia pe fratele lui mai mic. Silviu are cinci zile să găsească o soluție. Cele cinci zile devin o eternitate când Silviu se îndrăgostește de o studentă frumoasă la Sociologie, Ana (Ada Condeescu), venită în practică la penitenciar.

Pe lângă distincțiile internaționale, "Eu când vreau să fluier, fluier", a câștigat 7 premii Gopo și Premiul Zilelor Filmului Romanesc - lungmetraj în cadrul TIFF 2010.

Pelicula semnată de Radu Muntean îi aduce în atenția publicului pe actorii Maria Popistașu, Mirela Oprişor și Mimi Brănescu. Scenariul spune povestea lui Paul Hanganu, care e căsătorit de zece ani. El are o relație extra-conjugală cu Raluca, o dentistă de 27 de ani. Bărbatul, care se chinuie să găsească timp pentru amantă, familie și goana după cumpărături, hotărăște să-și ducă fiica la dentist încă o dată înainte de Crăciun. O schimbare neașteptată în programul soției le aduce pe cele două femei din viața sa în aceeași încăpere pentru prima oară. Întîlnirea îl obligă pe Paul să ia o decizie dificilă.

"Marți, după Crăciun" a primit nominalizare Cannes la categoria Un Certain Regard și un premiu şi 10 nominalizări Gopo.

În AntenaPLAY mai poți vedea "Restul e tăcere", "Moartea Domnului Lăzărescu" și "Miracol", filme românești premiate național și internațional în cadrul mai multor festivaluri de specialitate.