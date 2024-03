Bernadette Szocs, meci de excepție cu Chen Meng. Românca a pierdut calificarea în semifinale la WTT Champions Incheon 2024

Bernadette Szocs a jucat cu Chen Meng și, deși meciul a fost unul de excepție, în care românca a dat tot ce a putut, sportiva a pierdut calificarea în semifinale la WTT Champions Incheon 2024.

Bernadette Szocs nu s-a calificat în semifinale la WTT Champions Incheon 2024

Meciul fenomen dintre Bernadette Szocs și Chen Meng s-a văzut pe AntenaPLAY. Scorul meciului Bernadette Szocs – Chen Meng a fost 2-11, 11-7, 2-11, 11-4, 9-11.

Chiar dacă jucătoarea de tenis de masă din România a luptat exemplar și a reușit să obțină câteva puncta, Bernadette Szocs a pierdut meciul și, prin urmare, și calificarea în semifinale la WTT Champions Incheon 2024.

Meciurile din campionatul WTT Champions Incheon 2024 din Coreea de Sud se văd live pe AntenaPLAY.

În timpul meciului, românca a avut o revenire spectaculoasă și a trimis meciul în set deciziv. Bernadette Szocs a reușit apoi să revină de la 2-6, dar la final a fost înfrântă de Chen Meng cu 11-9, potrivit AS.ro.

Meciul dintre Bernadette Szocs și Chen Meng a reprezetat cea de-a șasea întâlnire dintre cele două jucătoare de tenis de masă.

Pentru a ajunge în sferturile de finală, Bernadette Szocs a obţinut două victorii în minimum de seturi, 3-0 cu Hana Goda şi 3-0 cu Adriana Diaz. De partea cealaltă, Chen Meng a reușit să trecă de Prithika Pavade şi de Miwa Harimoto

La finalul meciului cu Chen Meng, Bernadette Szocs a declarat:

“Sunt foarte fericită pentru jocul meu de azi. Am jucat foarte bine, mai bine decât o făcusem în primul meci. Nu vreau să mă opresc aici, vreau să ating semifinalele. Nu e pentru prima oară când sunt în sferturi şi visul meu este să joc şi o semifinală la WTT Champions.

Oricare ar fi adversara, mă aşteaptă un meci greu. Am jucat de multe ori cu Chen Meng, am bătut-o şi eu. Cu Harimoto nu am jucat până acum, dar dacă voi juca ca azi, cred că voi avea un rezultat mare”.

Turneul din Coreea de Sud oferă câștigătorilor premii în valoare totală de 300.000 de dolari. Semifinaliștii vor primi 7.500 de dolari, finalistul va primi 10.000 de dolari, iar câștigătorul va primi 15.000 de dolari.

Mai mult decât atât, rezultatele acestui turneu vor aduce avantaje pentru câștigător, finalist și semifinaliștii în clasementul mondial. Învingătorul va primi 1.000 puncte, finalistul va lua 700 puncte, în timp ce semifinaliștii primesc 350 puncte.