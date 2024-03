Bernadette Szocs – Chen Meng este LIVE în AntenaPLAY, sâmbătă, la ora 05:45. Duel pentru semifinale, la WTT Champions Incheon 2024

Bernadette Szocs o întâlnește pe Chen Meng în meciul din sferturile WTT Champions Incheon 2024. Sportiva româncă luptă pentru un loc în semifinale, în premieră. Meciul se vede LIVE exclusiv în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs – Chen Meng e meciul din sferturile WTT Champions Incheon 2024, ce se va desfăşura sâmbătă dimineaţă, de la ora 05:45, exclusiv în AntenaPLAY.

Szocs a ajuns pentru a patra oară în sferturile unui turneu WTT Champions şi speră să atingă în premieră semifinalele. Pentru asta, trebuie să treacă de Chen Meng, ocupanta locului 4 mondial.

Bernadette Szocs – Chen Meng se vede LIVE în AntenaPLAY, sâmbătă la ora 05:45

Aceasta va fi a şasea întâlnire directă dintre cele două jucătoare, iar situaţia este una echilibrată, românca de pe locul 9 mondial câştigând două partide. Chinezoaica de 30 de ani le-a adjudecat pe celelalte trei.

Pentru a ajunge în sferturile de finală, Bernadette Szocs a obţinut două victorii în minimum de seturi, 3-0 cu Hana Goda şi 3-0 cu Adriana Diaz. De partea cealaltă, nici Chen Meng nu a pierdut set, trecând de Prithika Pavade şi de Miwa Harimoto.

Szocs e sigură că va avea parte de un meci spectaculos, mai ales dacă va păstra nivelul din sferturi, acolo unde i-a cedat lui Diaz doar 13 puncte.

„Sunt foarte fericită pentru jocul meu de azi. Am jucat foarte bine, mai bine decât o făcusem în primul meci. Nu vreau să mă opresc aici, vreau să ating semifinalele. Nu e pentru prima oară când sunt în sferturi şi visul meu este să joc şi o semifinală la WTT Champions.

Oricare ar fi adversara, mă aşteaptă un meci greu. Am jucat de multe ori cu Chen Meng, am bătut-o şi eu. Cu Harimoto nu am jucat până acum, dar dacă voi juca ca azi, cred că voi avea un rezultat mare”, a declarat Bernie, la finalul partidei.

