Meciul Buffalo Sabres – Detroit Red Wings va fi transmis în format LIVE VIDEO în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Meciul care va avea loc în KeyBank Center din Buffalo le găseşte pe cele două echipe într-o formă bună.

Detroit Red Wings merge la Buffalo după trei victorii consecutive. Nici gazdele nu stau prea rău, după ce s-au impus în ultimele două meciuri din NHL.

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings LIVE VIDEO (20:00) în AntenaPLAY. Oaspeţii vin după trei victorii la rând în NHL

Acesta va fi primul din cele patru meciuri pe care cele două formaţii din Divizia Atlantic le vor disputa în acest sezon. După 7 meciuri disputate în acest sezon, Detroit este pe locul 3 în Divizia Atlantic, cu 8 puncte, în timp ce Buffalo este pe locul 6, cu 7 puncte.

Detroit vine după succesul de pe teren propriu cu New Jersey Devils, scor 5-3, în timp ce Buffalo Sabres s-a impus în urmă cu trei zile, tot pe teren propriu, în faţa celor de la Dallas Stars, scor 4-2. Red Wings nu a mai pierdut de la cele două dueluri cu New York Rangers.

Cele două formaţii s-au întâlnit şi în pre-sezon, pe 1 octombrie, tot în KeyBank Center. Atunci, Buffalo s-a impus cu 4-3 după prelungiri.

Cel mai în formă jucător de la Buffalo Sabres este Tage Thompson, care are 7 puncte (4 goluri şi 3 assisturi). De partea cealaltă, Patrick Kane are cele mai multe punctee la Detroit Red Wings. Fostul star al lui Chicago Blackhwaks are 5 puncte (2 goluri şi 3 assisturi).

Sursă: As.ro