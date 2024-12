Mireasa, sezon 10. Ionela a fost la prima ecografie. Ea și Robert au ascultat bătăile inimii bebelușului din burtică

Ionela și Robert așteaptă un copil și au fost la medic să vadă cum decurge începutul de sarcină.

Emoții mari pentru Ionea și Robert! În ultima zi anului 2024 cei doi au fost la prima ecografie.

„Astăzi am fost la prima ecografie, am ascultat primele bătăi ale inimii”, transmis în mediul online în dreptul primelor imagini cu bebelușul din burtică.

Au existat mai multe voci care au speculat că Ionela nu ar fi fost însărcinată, iar tânăra a precizat că a făcut testul de sarcină în emisiune pentru că a vrut să știe ce poate consuma, și nu pentru posibilele beneficii din Finala Mireasa.

„Este confirmat. Tot văzusem pe grupuri tot felul de speculații. Nu cred că aș fi avut nimic de câștigat. Eu am făcut testul pentru mine, să știu ce pot consuma și ce nu și să știe și Robert. Nu am avut niciun beneficiu”, a spus Ionela în mediul online.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este preătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amțeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

Cei doi și-au rostit jurămite superbe.

Robert: După cum știi, nu e genul meu să-mi verbalizez emoțiile. Îți promit, de fapt vă promit, ție și sulfetului care e în tine, că n-m să vă las niciodată și o să fiu la bine și greu. Te iubesc și o să te privesc cu același foc și la 90 de ani.

Ionela: Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața și că m-ai iubit cum nu m-a iubit nimeni până acum. Tu ești cel mai special bărbat din viața mea. M-ai făcut să descopăr că pot fi și copilăroasă și drăgăstoasă. Putem trece și prin furtună și prin soare. Vreau să-ți spun că te voi iubi până la sfârșitul lumii și indiferent de ce s-ar întâmpla, nimic nu poate fura dragostea pe care ți-o port .