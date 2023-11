Ce filme se pot viziona în AntenaPLAY în luna noiembrie. Abonații au parte de noi surprize

AntenaPLAY oferă o gamă variată de filme în luna noiembrie. Abonații au parte de comedie, suspans, acțiune și tot ce și-ar putea dori!

Pe lângă emisiunile și serialele Antena, abonații AntenaPLAY au parte de mai multe filme care mai de care ai fascinante. Filmele premiate și apreciate în toată lumea îi vor ține pe abonații AntenaPLAY cu sufletul la gură în ultima lună de toamnă.

Ce filme se văd în AntenaPLAY în luna noiembrie

Ai filme noi în noiembrie în AntenaPLAY!

Cina Perfectă

Printre filmele pe care abonații AntenaPLAY le pot urmări în luna noiembrie se numără filmul Cină perfectă. Genul programului este Comedie, Dramă | 13+. Filmul a câștigat marele premiu Bucharest Best Comedy Film și face parte dintr-o campanie de promovare a filmului european, susținută de Institutul Cultural Italian.

Filmul Cina Perfectă este o poveste italiană în care pasiunea este cuvântul cheie: pentru gastronomie, pentru o femeie temperamentală, pentru un bărbat amestecat în afaceri dubioase, pentru prieteni și familie.

The House That Jack Built

The House That Jack Built, disponibil în AntenaPLAY, are peste 11 premii la festivaluri de renume și 17 nominalizări. Genul programului este: Horror, Crimă, Dramă | 18+

Un film de artă, un thriller psihologic, regizat și scris de Lars von Trier, îi are în distribuție pe Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl, Riley Keough și Jeremy Davies.

Povestea îl urmărește pe Jack, un criminal în serie extrem de inteligent, de-a lungul a 12 ani și înfățișează crimele care îl dezvoltă cu adevărat pe Jack că un criminal în serie.

Madres Paralelas

Drama Madres Paralelas este în AntenaPLAY în luna noiembrie. Filmul are 25 de premii si peste 86 de nominalizări, 2 dintre nominalizari fiind la Premiile Oscar.

Filmul le are în rolurile principale pe Penélope Cruz și Milena Smit și în distribuție pe Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Julieta Serrano și Rossy de Palma. Filmul prezintă povestea a două mame total diferite, si ca varsta și ca situație de viață, care creeaza o legatura între ele după ce au născut în aceeași zi si au stat în același salon la spital. Genul programului este Dramă | 16+.

Final Cut

Final Cut este o comedie horror cu zombi regizat de Michel Hazanavicius. Este un remake francez al filmului japonez din 2017 One Cut of the Dead. În rolurile principale, Romain Duris și Bérénice Bejo.

Filmul se învârte în jurul unei echipe care reface filmul prezentat în filmul original. Lucrurile merg prost pentru echipa mică de filmare atunci când sunt atacați de zombi adevărați. Filmul a deschis ediţia din 2022 a Festivalului de Film de la Cannes.

Wicked Blood

Hannah și Amber Baker provin din familii rivale si intra intr-un joc al răzbunării. Într-o lume interlopă întunecată, cu violență, droguri și motocicliști, ambii trăiesc cu frica de „Unchiul Frank” Stinson, liderul nemilos al unei organizații criminale. Genul programului: Acțiune, Dramă, Mister, Thriller | 18+

Before We Go

Doi străini blocați în Manhattan, New York, pentru noapte devin cei mai de încredere prieteni. Ea pierde trenul spre boston, si el, un muzician de strada, își petrece noaptea încercând să o ajute. O seară de aventură neașteptată îi obligă să-și înfrunte temerile și să preia controlul asupra vieții lor. Genul programului: Comedie, Dramă, Romance | 13+

The Voices

O comedie horror cu Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick și Jacki Weaver în rolurile principale. Filmul a avut premiera mondială la Sundance Film Festival si castigat 3 premii la festivalurile internaționale plus alte 11 nominalizări.

Jerry, suferă și de o boală mintală, însă evitand să-și ia medicamentele prescrise de doctor, are halucinații cum că pisica lui îl îndeamnă să devină un criminal în serie, în timp ce câinele său o contrazice pe pisică.

Goodbye to All That

După ce soția sa îl părăsește neașteptat, Otto (Paul Schneider), un bărbat prietenos, dar neștiutor, începe să aibă aventuri de o noapte cu foste iubite, dar și cu femei străine pe care le întâlnește întâmplător. Din distribuție mai fac parte si Anna Camp, Amy Sedaris și Heather Graham.

