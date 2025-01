Cum a reacționat Ștefan Bănică atunci când fiul său a luat rolul lui Ducu în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit care a fost reacția lui Ștefan Bănică atunci când a aflat că vor fi colegi! Iată ce a spus juratul X Factor și cum a primit vestea cea mare!

Cel mai nou proiect original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN i-a captivat pe telespectatori încă de la primele episoade care au fost difuzate în premieră aseară, 9 ianuarie 2025.

Serialul se situează în topul preferințelor publicului comercial feminin, iar actorii care dau viață personajelor sunt unii dintre cei mai importanți factori în privința acestui rezultat.

Printre cei mai apreciați actori din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, se regăsește și fiul lui Ștefan Bănică, Radu Ștefan Bănică, care joacă rolul lui Ducu, un tânăr în vârstă de 21 de ani care studiază la facultatea de inginerie, dar care visează să ajungă un cântăreț de renume.

Iată cum a reacționat tatăl său atunci când tânărul a obținut rolul lui Ducu!

Cum a reacționat Ștefan Bănică atunci când fiul său a luat rolul lui Ducu din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Radu Ștefan Bănică a absolvit U.N.A.T.C I.L.Caragiale din București în 2023, atunci când și pasiunea lui pentru muzică era deja în plină desfășurare. El a mai participat la emisiuni Antena 1, putând fi urmărit alături de Emilia Popescu alături de care a făcut echipă la „Te Cunosc de undeva”.

Acum, tatăl său, Ștefan Bănică este în juriu la X Factor, iar el joacă rolul lui Ducu în cel mai nou serial de la Antena 1, devenind astfel și colegi de televiziune.

Recent, tânărul a povestit cum a reacționat Ștefan Bănică atunci când a aflat că va face parte din distrbuția serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, iar declarația lui a luat prin surprindere pe toată lumea.

„Nu am emoții, în schimb sunt foarte nerăbdător să înceapă. Chiar cred că această distribuție a colorat foarte bine acest serial. Tata m-a felicitat și mi-a spus din nou «cu ce se mănâncă» această oportunitate”, a precizat Radu Ștefan Bănică pentru Libertatea.

„Nu m-am gândit la asta până acum. Chiar suntem colegi, aparent. Cine știe, dacă are nevoie de un coleg la masa juriului X Factor, îmi pot adăuga ore suplimentare la job”, a mai declarat Radu Ștefan Bănică pentru sursa menționată mai sus.

Cât despre rolul său, Radu Ștefan Bănică a povestit că acesta este „un tânăr haios, un băiat foarte sufletist, e student la Politehnică și aspiră să fie muzician”.

„Are de toate acest băiat, e un pic naiv, părerea mea, dar are timp să se redreseze, iar pe parcursul serialului vom vedea că viața îl pune la multe încercări. E o gură de aer pentru clasa socială”, a mai relatat Radu Ștefan Bănică pentru spynews.ro.

Tânărul a recunoscut că nu a stat deloc pe gânduri atunci când a primit propunerea de a merge să dea o probă pentru acest rol:

„Nu mi-am propus, n-am știut. Am primit un telefon dacă vreau să particip la o probă, am zis cum să nu, am participat, iar de acolo istorie.”

