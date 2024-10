Filmele lunii octombrie în AntenaPLAY. Ce producții captivante pot vedea abonații

Luna octombrie a venit cu mai multe filme captivante, disponibile în AntenaPLAY. Cinefilii au parte de genuri de filme diverse, pentru toate gusturile!

În luna octombrie sunt disponibile 4 noi filme în AntenaPLAY. Abonații se pot delecta cu producții faimoase, care mai de care mai interesante și captivante.

Filmele „Undercover Wedding Crashers”, „The Kovak Box”, „The Curse of the Handsome Man” și „Joe” sunt disponibile de la 1 octombrie în AntenaPLAY.

Ce filme te așteaptă să le vizionezi în octombrie, în AntenaPLAY

Comedie, acțiune, thriller! De toate pentru toate gusturile! Iată ce filme te așteaptă să le vizionezi în AntenaPLAY!

Articolul continuă după reclamă

Undercover Wedding Crashers

Undercover Wedding Crashers este un film spaniol de comedie, produs în 2021, regizat de Carlos Therón. Povestea filmului spune așa: Sebas (Julián López) este un ofițer de poliție începător care încearcă să își schimbe viața. Acesta este transferat din orașul său natal Valladolid (Castilia și Leon, centrul-nord al Spaniei) în orașul de coastă Cádiz, Andaluzia (sudul țării), ajutat de o mătușă vitregă. Pentru că în copilărie era un virtuoz al pianului, Sebas primește misiunea de a se infiltra într-o trupă de muzică flamenco, despre care se știa va fi prezentă la nunta fiicei celui mai periculos traficant de droguri. Cum se descurcă polițistul în trupa de flamenco, află urmărind filmul de comedie în AntenaPLAY!

The Kovak Box

The Kovak Box este un film thriller psihologic produs în 2006 și regizat de Daniel Monzón. Producția urmărește povestea unui scriitor american, care merge pe o insulă pentru a-și promova ultima carte, The Kovak Box. Invitat la conferință pe insulă, David Norton (Timothy Hutton), autor de romane SF, își dă seama că a fost atras într-o capcană. Vezi povestea incitantă a romancierului în AntenaPLAY.

The Curse of the Handsome Man

The Curse of the Handsome Man este un film de comedie produs în 2020 și regizat de Beda Docampo Feijoó. Povestea filmului sună așa: Humberto (Gonzalo de Castro), un bărbat seducător și un escroc, duce o viață liniștită în Madrid, după ce și-a ispășit fapta care l-a costat relația cu fiul său, Jorge (Juan Grandinetti). Când Jorge e victima unui jaf la magazinul de bijuterii unde lucrează, acesta e nevoit să apeleze la tatăl lui, cu care nu a mai vorbit de foarte mult timp. Cum decurge întâlnirea dintre cei doi, vezi în AntenaPLAY!

Joe

Joe este un film american din 2013, regizat de David Gordon Green, bazat pe romanul omonim al lui Larry Brown din 1991. Joe (Nicolas Cage), e un fost condamnat, care lucrează într-o zonă împădurită din Texas. Când în viața lui apare un băiat de 15 ani, noul membru al grupul de muncitori, care face parte dintr-o familie abuzivă, Joe vede șansa de a-și plăti păcatele din trecut. Genul programului: Dramă, Thriller.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților canale TV live și peste 70 canale liniare, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro. Ai un 2024 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi.