Noutățile lunii decembrie în AntenaPLAY

Ai aventură în America Express pe Drumul Soarelui, ai competiție în Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni, cu David Popovici în rolul principal. Ai filme și seriale noi. În decembrie, tot ce vrei e să dai PLAY.

America Express și aventura pe Drumul Soarelui continuă și în decembrie. Curse pentru ultima șansa, jocuri de amuleta, din ce în ce mai puține echipe și multă adrenalină, în cel mai urmărit reality show. Podcastito Express, producția originală AntenaPLAY, ne dezvăluie secrete din culisele emisiunii, povestite chiar de concurenți.



Bravo, tată! este o comedie plină de momente unice de umor care se concentrează pe viața a patru prieteni buni, roluri jucate de Liviu Vârciu, Răzvan Fodor, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel. Cu un ansamblu de actori de top și un scenariu plin de umor, producția a prins imediat atenția publicului. Și pentru adevărații fani ai serialului, am pregătit și Bravo, tată! - În culise, show exclusiv digital disponibil în AntenaPLAY.

Poveste continuă cu noile episoade din Lia, soția soțului meu și conținutul exclusiv se vede doar în AntenaPLAY în Lia - Tot ce nu se vede. Seria îți aduce dezvăluiri inedite din culisele serialului și poți descoperi actorii care dau viață personajelor.

Serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609 continuă cu noi episoade. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul întâlnirii se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Vezi ce se întâmplă și în culisele serialului în producția exclusivă În spatele Camerei 609. Descoperă dezvăluiri inedite și imagini exclusive de pe platourile de filmare.

Campionatele Europene de Înot în Bazin Scurt | Otopeni

Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni este cea mai importantă competiție de înot a anului din Europa. Evenimentul este organizat de către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în colaborare cu European Aquatics, și va avea loc în perioada 5-10 decembrie 2023 în incinta Complexului Sportiv de Natație Otopeni. Competiția va difuzată live exclusiv în AntenaPLAY.

Filmele care îți aduc magia Crăciunului sunt în decembrie în AntenaPLAY

Ai filme magice de Crăciun în decembrie în AntenaPLAY. Peste 15 filme de sezon, de vizionat pentru o atmosfera de sărbătoare, oriunde te-ai afla. Unlocking Christmas, If I Only Had Christmas, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Christmas în Montană și multe alte povești de Crăciun care îți vor face vacanță mai frumoasă.

Ai filme noi în AntenaPLAY în decembrie

Kompromat

Un thriller uluitor, bazat pe o poveste reală în regia lui Jérôme Salle. Mathieu Roussel (Gilles Lellouche) e un diplomat francez care lucrează în Siberia și este victima unui caz clasic de kompromat. În urma unor acuzații grave, este arestat și aruncat în închisoare de către autoritățile ruse. După ce acesta evadează și ajunge în Franța începe un scandal internațional.

The Three Wise Kings VS Santa

Când cei trei magi și-au dat seama că Moș Crăciun le-a luat din importanță decid să-l confrunte fără să știe că acest război va trezi un inamic comun mult mai periculos: Krampus. O comedie perfectă pentru luna decembrie.

Get Low

Un film cu 4 premii și peste 28 de nominalizări, bazat pe o poveste reală, o drama regizată de Aaron Schneider. Filmul spune povestea unui pustnic din Tennessee din anii 1930 care își organizează propria petrecere funerară în timp ce era încă în viață. Cu Robert Duvall, Sissy Spacek și Bill Murray în rolurile principale.

Ironclad

În Anglia secolului al XIII-lea, un cavaler templier și câțiva bărbați baroni luptă pentru a apăra Castelul Rochester împotriva tiranului rege Ioan.

Ironclad: Battle For Blood

O continuare a filmului din 2011, Ironclad, în care un supraviețuitor al Marelui Asediu al Castelului Rochester luptă pentru a-și salva clanul de atacurile celtice.



Butcher's Crossing

O drama western, bazat pe romanul foarte apreciat de John Williams, cu Nicolas Cage în rolul principal. O călătorie în sălbăticia din Colorado, acolo unde vânătorii de bivoli se întâlnesc cu diverse situații care le pun viața și sănătatea în pericol. Un film de comuniunea omului cu natura și limitele ființei umane.

Last Sentinel

Un pluton de soldați blocat într-o bază militară abandonată pe mare așteaptă ajutor. Un thriller science fiction care te va ține cu sufletul la gură.

Death of Me

În vacanță pe o insulă în Thailanda, cuplul Neil și Christine se trezesc fără amintiri despre noaptea precedentă. Ei găsesc filmări pe camera lui Neil și urmăresc îngroziți cum Neil pare să o ucidă pe Christine. Cu douăzeci și patru de ore până la următorul feribot, ei încearcă să reconstituie evenimentele dar sunt prinși între mister, magie neagră și crimă.

Rubikon

Un film cu 3 premii și 6 nominalizări. În urmă unei catastrofe pe Pământ, planetă este acoperită de o ceață toxică. Echipajul din stația spațială trebuie să decidă dacă își riscă viața pentru a ajunge acasă să caute supraviețuitori sau să rămână în siguranță pe stație.

The Trials of Cate McCall

Pentru a fi reintrodusă în barou și pentru a recupera custodia fiicei sale, un avocat trebuie să accepte cazul unei femei condamnate pe nedrept pentru crimă. Dar este ea cu adevărat nevinovată?

The Crowned Clown

Un nou serial K-drama va începe în decembrie. Povestea are loc în perioada Joseon, când luptele pentru putere din jurul tronului au atins cote extreme. Pentru a scăpa de cei care plănuiesc să-l asasineze, Regele pune pe tron un clovn, care arată exact că el. Serialul este un remake după filmul Masquerade din 2012.

David Popovici luptă pentru medalii la Campionatele Europene în bazin scurt. Spectacol în Liga Campionilor Asiei, în decembrie

Luna decembrie aduce mai multe competiţii de mare interes în AntenaPLAY, acolo unde poţi vedea Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023, meciurile tari din Liga Campionilor Asiei, Cupa Ligii Portugaliei, Liga Portugal şi Serie B, dar şi patru gale de fight spectaculoase.

Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 de la Otopeni reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din sportul european din acest final de an. Competiţia va fi live în AntenaPLAY, în perioada 5-10 decembrie.

David Popovici este una dintre vedetele care vor lupta pentru medalii la Campionatele Europene. Dublul campion mondial va evolua la probele de 100 şi 200 de metri liber. România va mai fi reprezentată de alţi 20 de sportivi.„Cel mai important lucru este să facem spectacol, astfel încât să sperăm că mai mulţi copii vor vedea şi vor fi inspiraţi. Îmi amintesc că mergeam la competiţii când aveam 12 ani şi i-am întâlnit pe Danas Rapšys şi Katinka Hosszu. Au venit la un Campionat naţional al României şi faptul că le-am văzut acolo m-a ajutat să îmi crească motivaţia. Dacă şi pe mine copiii mă pot vedea aşa, atunci este cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ei”, a spus David Popovici, pentru site-ul oficial al Federaţiei Europene.

Pe lângă David Popovici, la Europeanul de la Otopeni vor mai participa alte nume mari ale înotului, precum Maxime Grousset, Tom Dean, Duncan Scott, Matthew Richards, Florent Manaudou, Yahann Ndoye Brouard şi Analia Pigree.

Liga Campionilor Asiei, dueluri decisive în AntenaPLAY

Liga Campionilor Asiei aduce duelurile decisive din faza grupelor, care vor decide echipele calificate în play-off-ul competiţiei. Cosmin Olăroiu şi Dan Petrescu sunt românii care luptă pentru a trece de grupele celei mai importante competiţii inter-cluburi din Asia.



De asemenea, în AntenaPLAY îi vei putea vedea şi pe Cristiano Ronaldo, Sadio Mane sau Karim Benzema. Valoarea loturilor echipelor prezente în Liga Campionilor Asiei este de peste un miliard de euro. Neymar este cel mai bine cotat jucător (50 de milioane de euro).

Programul celor mai importante meciuri din Liga Campionilor Asiei, transmise în AntenaPLAY

4 decembrie

Al-Sadd – Nasaf (18:00)

Al Faisaly – Al-Sharjah (18:00)

Al-Hilal – Nassaji Mazandaran (18:00)

Al-Ittihad – Sepahan (20:00)

5 decembrie

Ahal – Al Ain (16:00)

Istiklol – Al-Nassr (18:00)

6 decembrie

Wuhan Three Towns – Pohang Steelers (14:00)

Ha Noi – Urawa Reds (14:00)

12 decembrie

Melbourne City – Zhejiang (11:00)

Ulsan – Kawasaki Frontale (12:00)

13 decembrie

Kaya – Incheon United (10:00)

Jeonbuk Motors – Bangkok United (12:00)

Cupa Ligii Portugaliei revine în AntenaPLAY

Cupa Ligii Portugaliei revine în AntenaPLAY cu alte patru meciuri, în care le putem vedea pe cele mai tari echipe lusitane, Benfica, Porto, Sporting şi Braga. Acestea vor evolua în ultima rundă din faza grupelor.

Programul complet al Cupei Ligii Portugaliei:

21 decembrie

Benfica – AVS (22:15)

22 decembrie

Nacional Funchal – Braga (22:15)

23 decembrie

Tondela – Sporting Lisabona (20:30)

Porto – Leixoes (22:30)

Sporting – FC Porto, super-meci din Liga Portugal

Liga Portugal programează în luna decembrie patru etape, iar meciurilor vor fi exclusiv în AntenaPLAY. Cel mai tare duel al lunii este cel dintre Sporting Lisabona şi FC Porto, ce va avea loc pe 18 decembrie, de la 22:30. În aceeaşi etapă, pe 17 decembrie, se va disputa un alt duel de la vârful clasamentului, între Braga şi Benfica.

Serie B continuă în AntenaPLAY. Programul meciurilor transmise

Etapa 15

1 decembrie

Palermo – Catanzaro (21:30)

2 decembrie

Spezia – Parma (17:15)



Etapa 16

9 decembrie

Bari – Sudtirol (15:00)

10 decembrie

Parma – Palermo (17:15)

Etapa 17

15 decembrie

Spezia – Bari (21:30)

16 decembrie

Palermo – Pisa (17:15)

Etapa 18

23 decembrie

Catanzaro – Brescia (16:00)

Sampdoria – Feralpisalo (17:15)

Etapa 19

26 decembrie

Brescia – Parma (16:00)

Palermo – Cremonese (19:00)

4 gale de fight, în AntenaPLAY

Ca în fiecare lună, spectacolul oferit de galele de fight apare în AntenaPLAY. În decembrie, patru gale vor aduce luptele pentru centuri dintre vestiţii sportivi din toată lumea. Galele vor avea loc pe 2 decembrie, 8 decembrie, 10 decembrie şi 18 decembrie.