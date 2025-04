Ediția Specială Observator Funeraliile Papei Francisc, lider de audiență

Momentele istorice încărcate de emoţie de la Vatican, în care Papa Francisc a fost condus pe ultimul drum de peste 450 de mii de pelerini, printre care și membri ai familiilor regale, șefi de stat sau de guverne şi cinci mii de prelaţi au fost transmise în direct la Antena 1 ieri, într-o Ediție Specială Observator. Românii au ales să privească în număr impresionant clipele despărţirii, finalul unei ere în care Papa Francisc a împărțit iubire, modestie şi bunătate lumii.

Românii au urmărit ieri procesiunile de la Vatican transmise ȋn direct de Antena 1, ediția specială Observator impunându-se ca lider de audienţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, target pe care a ȋnregistrat 16.2% cota de piaţă și 1.8 puncte de rating.

Gazdele Observator Special, în ziua de doliu național, au fost Bianca Iacob și Bogdan Alecsandru, iar Alessandra Stoicescu li s-a alăturat și a împărtășit publicului amintiri emoționante.

Ce a povestit Alessandra Stoiescu la Observator despre Papa Francisc

„Le-am povestit colegilor mei și telespectatorilor despre momentul unic în care am avut onoarea să-l întâlnesc pe Sanctitatea Sa și despre binecuvântarea de neprețuit pe care am primit-o. Vă mulțumesc pentru că ieri ați trăit emoția alături de noi și ați ales să urmăriți, la Antena 1, Funeraliile Papei Francisc.” - Alessandra Stoicescu.

„Imaginile de la Vatican au trecut ecranul și au lăsat emoțiile să intre în casele românilor. Papa Francisc a reușit să lase un testament spiritual care este mai valoros decât orice. Am fost onorată să fiu în fața telespectatorilor în clipele în care Sanctitatea Sa a plecat pe ultimul drum, spre eternitate.” - Bianca Iacob

„Au fost ore de istorie trăite cu respect și decență de întreaga lume. Papa Francisc a ales să fie între oameni în ciuda suferinței sale din ultimele zile, a atins mințile și inimile oamenilor, iar asta s-a văzut în fiecare moment al ceremoniilor. Suntem recunoscători pentru lecția de iubire.” - Bogdan Alecsandru Mădălina Iacob a transmis în direct de la Vatican, din mijlocul pelerinilor, încă din ziua în care lumea întreagă a primit vestea că Papa Francisc a murit.

Ieri, aproape jumătate de milion de suflete au umplut Piața Sfântul Petru.

„O mare de oameni și tot atâtea emoții. Asta am văzut și am simțit la Vatican în aceste zile. O liniște sufletească. Rozariul pe care mi l-a oferit Papa Francisc în 2019, atunci când l-am întalnit prima oară și m-a binecuvântat, alături de toate momentele la care am fost martoră îmi vor rămâne în suflet pe vecie.” - Mădălina Iacob

La două-trei săptămâni după moartea Papei, Colegiul Cardinalilor se va reuni în Capela Sixtină pentru a organiza un conclav, procesul secret de alegere a unui nou papă. Observator va transmite toate informațiile importante, în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro, dar și pe observatornews.ro, Facebook Observator și Tik Tok Observator.

