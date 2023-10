După ce am sărbătorit împreună aniversarea celor 10 ani în campania Zilele Ecranelor Deschise, AntenaPLAY aduce o serie de noutăți în luna noiembrie pentru toți abonații săi.

Continuă aventura în țările din sudul Americii în cele mai așteptat reality show, America Express, filmele și serialele sunt vedetele lunii iar competițiile sportive sunt nelipsite pentru iubitorii sportului.

Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY

Cel mai important meci care va fi în AntenaPLAY este România - Elveţia (21 noiembrie, ora 21:45), duel care este considerat "finala" din Grupa I şi care ne poate aduce calificarea la EURO 2024. Ar fi pentru prima oară după opt ani când tricolorii ajung la un turneu final.

Înainte de dubla cu Israel şi Elveţia, tricolorii sunt pe primul loc în Grupa I, fiind neînvinşi după primele opt meciuri disputate. Lupta pentru calificare este una în trei, România, Elveţia şi Israel.

"Ar însemna enorm să mergem la EURO, am trăit-o pe pielea mea cu U21 şi am spus-o, dacă o fac şi la echipa mare bucuria va fi de două ori mai mare. Entuziasmul nostru ar fi de două ori mai mare. Acesta este visul oricărui jucător, nu ne ascundem, acesta este visul vestiarului şi pentru asta muncim", a spus Ianis Hagi, la Antena 1, după victoria cu Kosovo, 4-0.

America Express - Drumul Soarelui, cel mai așteptat reality show a început, aventura continuă cu jocuri de amulete, curse pentru ultima șansă și imunitate. Cele nouă echipe s-au aliniat la startul întrecerii de pe Drumul Soarelui și vor avea parte de aventura vieții lor. Abonatii pot urmari episoadele integrale online exclusiv în AntenaPLAY. Producția exclusiva Podcastito Express poate fi vizionată de abonații AntenaPLAY, într-un nou sezon, cu noi prezentatori și declarații din spatele camerelor chiar de la concurenții noului sezon. Laura Giurcanu & Sânziana Negru și Alexia & Aris Eram prezintă noul sezon Podcastito Express.

Comedia Bravo, tată!, ce îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel, patru bărbați din medii complet diferite, care devin prieteni prin prisma grădiniței unde copiii lor sunt înscriși, poate fi urmarită exclusiv online în AntenaPLAY. Noul serial de comedie marca Antena 1 aduce în fața telespectatorilor nume îndrăgite din teatru, film și televiziune, într-o poveste concentrată în jurul a patru tatici care provin din lumi complet diferite, dar care se împrietenesc prin intermediul copiilor. Aceiaşi copii îi vor aduce pe aceştia în ipostaze dintre cele mai stranii, iar asta au simțit-o deja, pe pielea lor, fiecare dintre ei, la filmări.

Ai seriale noi în noiembrie în AntenaPLAY

Forgive me God. Un nou serial care se vede exclusiv în AntenaPLAY, începând cu 1 noiembrie. Serialul are 8 episoade si va fi difuzat cate un nou episod săptămânal.

Povestea serialului este controversată, Lucía, o călugăriță puternică, curajoasă și devotată, decide să se întoarcă în patria ei pentru a rezolva problemele din trecut. Acolo își dă seama de problemele grave care afectează orașul, șomajul și lipsa resurselor au încurajat criminalitatea și traficul de droguri. Ea decide să se implice în lupta împotriva acestor flageluri, ceea ce îi generează dileme personale importante. Situația devine și mai complicată când descoperă că nepotul ei Rafa este implicat în trafic de droguri și că Bruno, prima dragoste a Luciei, este unul dintre liderii locali ai poliției.

Melting Me Softly. Un nou serial coreean, o poveste de dragoste atipică. Ko Mi Ran, o tânără în căutarea unui loc de muncă, decide să participe într-un experiment de criogenare, timp de 24 de ore, pentru a face rost de bani. Ma Dong Chan, producător TV de succes care vrea să facă istorie, decide să ia parte și el la același proiect, pentru a-l televiza ulterior. Dar în loc să se trezească după 24 de ore, trec 20 de ani. Cei doi arată la fel, dar toți cunoscuții lor au îmbătrânit semnificativ. Situația bizară cu care trebuie să se confrunte e amplificată de efectele adverse ale proiectului: pentru a supraviețui, Mi Ran și Dong Chan trebuie să își păstreze temperatura medie a corpului de 31,5 de grade.

Bariere invizibile. Un nou serial turcesc, o poveste plină de competiție, răzbunare, dragoste și determinare, despre inegalitatea de șanse a femeilor în viața socială. Serialul turcesc Bariere Invizibile (Cam Tavanlar) spunea povestea protagonistei Leyla (Bensu Soral), o tânără determinată și frumoasă, care a reușit totul în viață prin muncă și efort. După ce a rămas orfană la vârsta de 8 ani, ea a fost crescută de profesorul ei. Cem (Kubilay Aka) e un om de afaceri tânăr, frumos, de succes, și provine dintr-o familie bogată, însă părinții lui sunt divorțați. Cei doi se întâlnesc întâmplător și se îndrăgostesc la prima vedere, dar povestea lor nu durează mult din cauza unor neînțelegeri. 8 ani mai târziu, după ce Leyla devine o femeie de succes, care a reușit să creeze un lanț cunoscut de restaurante, iar Cem e noul CEO la restaurantul Asude, unde lucrează Leyla, destinele celor doi se intersectează din nou.

Premiera serialului va fi pe Happy Channel in data de 18 noiembrie urmand ca restul episoadelor sa fie disponible saptamanal in AntenaPLAY.

Ai filme noi în noiembrie în AntenaPLAY

Cina Perfectă. Acțiune, comedie, suspans și romantism, pe aceste ingrediente mizează rețeta filmului Cina perfectă. O poveste italiană în care pasiunea este cuvântul cheie: pentru gastronomie, pentru o femeie temperamentală, pentru un bărbat amestecat în afaceri dubioase, pentru prieteni și familie. Filmul a câștigat marele premiu Bucharest Best Comedy Film și face parte dintr-o campanie de promovare a filmului european, susținută de Institutul Cultural Italian.

The House That Jack Built. Un film de arta, un thriller psihologic, regizat și scris de Lars von Trier, îi are în distribuție pe Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl, Riley Keough și Jeremy Davies. Filmul are peste 11 premii la festivaluri de renume si 17 nominalizari. Povestea îl urmărește pe Jack, un criminal în serie extrem de inteligent, de-a lungul a 12 ani și înfățișează crimele care îl dezvoltă cu adevărat pe Jack ca un criminal în serie.

Madres Paralelas. Madres Paralelas este o dramă scrisă și regizată de cunoscutul regizor Pedro Almodóvar. Un film cu 25 de premii si peste 86 de nominalizări, 2 dintre nominalizari fiind la Premiile Oscar. Filmul le are în rolurile principale pe Penélope Cruz și Milena Smit și în distribuție pe Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Julieta Serrano și Rossy de Palma. Filmul prezintă povestea a două mame total diferite, si ca varsta și ca situație de viață, care creeaza o legatura între ele după ce au născut în aceeași zi si au stat în același salon la spital.

Final Cut. Final Cut este o comedie horror cu zombi regizat de Michel Hazanavicius. Este un remake francez al filmului japonez din 2017 One Cut of the Dead. În rolurile principale, Romain Duris și Bérénice Bejo. Filmul se învârte în jurul unei echipe care reface filmul prezentat în filmul original. Lucrurile merg prost pentru echipa mică de filmare atunci când sunt atacați de zombi adevărați. Filmul a deschis ediţia din 2022 a Festivalului de Film de la Cannes.

Wicked Blood. Hannah și Amber Baker provin din familii rivale si intra intr-un joc al răzbunării. Într-o lume interlopă întunecată, cu violență, droguri și motocicliști, ambii trăiesc cu frica de „Unchiul Frank” Stinson, liderul nemilos al unei organizații criminale.

Before We Go. Doi străini blocați în Manhattan, New York, pentru noapte devin cei mai de încredere prieteni. Ea pierde trenul spre boston, si el, un muzician de strada, își petrece noaptea încercând să o ajute. O seară de aventură neașteptată îi obligă să-și înfrunte temerile și să preia controlul asupra vieții lor.

The Voices. O comedie horror cu Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick și Jacki Weaver în rolurile principale. Filmul a avut premiera mondială la Sundance Film Festival si castigat 3 premii la festivalurile internaționale plus alte 11 nominalizări. Jerry, suferă și de o boală mintală, însă evitand să-și ia medicamentele prescrise de doctor, are halucinații cum că pisica lui îl îndeamnă să devină un criminal în serie, în timp ce câinele său o contrazice pe pisică.

Goodbye to All That. După ce soția sa îl părăsește neașteptat, Otto (Paul Schneider), un bărbat prietenos, dar neștiutor, începe să aibă aventuri de o noapte cu foste iubite, dar și cu femei străine pe care le întâlnește întâmplător. Din distribuție mai fac parte si Anna Camp, Amy Sedaris și Heather Graham.

Ai sport în noiembrie în AntenaPLAY. Ai sport în noiembrie, în AntenaPLAY, unde poţi vedea România - Elveţia, "finala" pentru EURO 2024, Champion of Champions 2023, Liga Portugal, Serie B şi trei gale spectaculoase de fight.

Champion of Champions 2023, în direct în AntenaPLAY

AntenaPLAY le pregăteşte o surpriză iubitorilor de snooker, care vor avea parte de un turneu care aduce la start cei mai în formă jucători din ultimul an.

Champion of Champions 2023 se va disputa în perioada 13 – 19 noiembrie. La startul competiţiei vor lua parte nume mari, precum Ronnie O’Sullivan, Mark Selby, John Higgins, Judd Trump, Shaun Murphy sau Mark Allen.

O’Sullivan este campionul din 2022 al turneului, pe care l-a câştigat după o finală cu Judd Trump (10-6). Întrecerea este una invitaţională, fără puncte, şi are premii totale de 440.000 de lire sterline, dintre care 150.000 de lire sterline merg către câştigător.

Benfica – Sporting, meciul lunii în Liga Portugal

Spectacolul din fotbalul portughez continuă cu alte două etape. Cel mai tare duel lusitan va avea loc pe 12 noiembrie. Atunci se vor întâlni Benfica şi Sporting, echipele care se află pe primele două locuri ale clasamentului, iar derby-ul e programat la ora 22:30, exclusiv în AnatenaPLAY.

Cupa Ligii Portugaliei revine cu două meciuri spectaculoase, Braga - Casa Pia (1 noiembrie, 22:15) şi Sporting - Farense (2 noiembrie, 22:15).

Meciurile de Serie B transmise exclusiv în AntenaPLAY

Tot în luna noiembrie, Serie B programează trei etape, iar cele mai bune meciuri sunt exclusiv în AntenaPLAY, inclusiv două partide ale Parmei, în care îi vom vedea la lucru pe Dennis Man şi Valentin Mihăilă.

Etapa a 12-a

Sampdoria - Palermo (4 noiembrie, 17:15)

Parma - Sudtirol (5 noiembrie, 17:15)

Etapa a 13-a

Venezia - Catanzaro (10 noiembrie, 21:30)

Modena - Sampdoria (11 noiembrie, 17:15)

Etapa a 14-a

Sampdoria - Spezia (24 noiembrie, 21:30)

Parma - Modena (25 noiembrie, 15:00)

Galele de fight continuă în AntenaPLAY

Galele de fight continuă în AntenaPLAY şi în luna noiembrie, atunci când vor putea fi urmărite trei evenimente care aduc spectacolul garantat. Două gale Fight Nation vor avea loc pe 11 si 18 noiembrie, iar Combate Global se va desfăşura pe 18 noiembrie.