Luna noiembrie aduce noutăți captivante în AntenaPLAY. Cel mai așteptat serial al sfârșitului de an, Iubire cu parfum de lavandă, este acum în AntenaPLAY și promite o poveste emoționantă ce va cuceri inimile tuturor.

Totodată, sezonul plin de aventuri al emisiunii Asia Express Drumul Zeilor se apropie de final, iar locul său este preluat de un nou sezon al show-ului culinar de succes Chefi la cuțite, unde pasiunea și competiția ating cote maxime. Pregătiți-vă pentru o lună plină de iubire, suspans și savoare, doar în AntenaPLAY.

Iubire cu parfum de lavandă – un serial captivant care promite să cucerească inimile tuturor – debutează în exclusivitate pe AntenaPLAY! Cu o poveste emoționantă, plină de răsturnări de situație și personaje carismatice, serialul va deveni cu siguranță noul favorit al telespectatorilor în această toamnă.

Tot în noiembrie, călătoria de neuitat a concurenților din Asia Express Drumul Zeilor ajunge la final, lăsând în urmă aventuri intense și momente de neuitat. Dar pentru cei care iubesc competiția și suspansul, un nou sezon din Chefi la cuțite se lansează.

Chefii își pregătesc echipele pentru noi confruntări în bucătărie, iar telespectatorii sunt invitați să urmărească un show plin de pasiune culinară, provocări și emoții.

Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY

Noiembrie aduce în prim-plan trei filme pline de emoție și povestiri intense. Everyone Says I Love You, regia și scenariu Woody Allen, un film cu peste 11 premii, este o comedie romantică muzicală fermecătoare, cu o distribuție de excepție, în care dragostea, umorul și spontaneitatea se împletesc într-un mod unic.

În Mistrust, o poveste de dramă și introspecție, urmărim o femeie care se confruntă cu teama de angajament și înfruntă propriile nesiguranțe într-o relație complicată. Iar The Year of Fury ne poartă în Uruguayul anilor '70, oferind o imagine intensă a tensiunilor politice și a vieților celor afectați de represiunea militară. Trei filme de neratat, care aduc pe AntenaPLAY emoție, reflecție și povești captivante.

Tot in noiembrie intră si noi episoade captivante pentru iubitorii de seriale, cu povești care țin în suspans și personaje de neuitat. Pale Moon debutează cu o intrigă misterioasă, urmărind povestea unei femei care se aventurează într-o lume riscantă pentru a-și schimba viața, cu consecințe neașteptate.

Flowers over the Inferno, ajuns la sezonul 2, revine cu investigații complexe și suspans în ritm alert, urmărind detectivi care dezvăluie cele mai întunecate secrete. De asemenea, sezonul 2 din Classified promite noi aventuri palpitante și o rețea de conspirații care se adâncește, ducând acțiunea la un nou nivel. Aceste seriale sunt pregătite să aducă pe AntenaPLAY emoții intense și episoade de neratat!

Ai sport în AntenaPLAY

Luna noiembrie este una plină cu sport, în AntenaPLAY. De la meciul din Nations League, România - Kosovo şi derby-urile tari din Portugalia şi Grecia, la partidele spectaculoase din NHL şi NBA. De asemenea, 3 Mari Premii din Formula 1, 3 gale de fight şi 3 turnee de tenis de masă vor fi live în AntenaPLAY.

România - Kosovo e cel mai tare meci al tricolorilor din Nations League şi echipa condusă de Mircea Lucescu speră să rămână cu punctaj maxim în competiţie şi după a cincea partidă, ce se va desfăşura pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, live în AntenaPLAY.

Sezonul 2024-2025 de NBA propune cele mai tari partide ale baschetului nord-american. LeBron James şi celelalte staruri se vor duela în cele mai importante meciuri din luna noiembrie, exclusiv în AntenaPLAY. Tot aici, vei avea parte şi de NBA Action, un show săptămânal de 30 de minute cu ştiri şi rezumate din NBA, dar şi de NBA Daily, un program zilnic cu rezumate din cea mai tare competiţie de baschet din lume.

Meciurile din NHL sunt în AntenaPLAY, unde vei putea vedea live două partide în fiecare săptămână a lunii noiembrie. Competiţia care generează anual în jur de 6 miliarde de dolari aduce la start toate vedetele din hocheiul mondial.

Formula 1 continuă şi în luna noiembrie, când Max Verstappen şi Lando Norris se vor duela pentru supremaţie la Marele Premiu al Braziliei (1-3 noiembrie), Marele Premiu din Las Vegas (21-23 noiembrie) şi la Marele Premiu al Qatarului (29 noiembrie - 1 decembrie).

De asemenea, AntenaPLAY va transmite exclusiv şi etapa de Formula 2 din Marele Premiu al Qatarului (29 noiembrie - 1 decembrie), dar şi etapa de Formula 1 Academy, de pe acelaşi circuit. Fanii bolizilor cu o forţă uriaşă vor avea parte de etapa de 8 ore de la Bahrain din Campionatul Mondial de Anduranţă, ce se va desfăşura pe 2 noiembrie.

PAOK - Olympiacos e meciul lunii în Grecia şi se va disputa pe 10 noiembrie. Din Superliga Greciei, vom avea parte de patru etape, când marile cluburi elene vor continua războiul pentru primele locuri.

Benfica - Porto este capul de afiş al lunii noiembrie, în fotbalul din Liga Portugal. Cele mai mari cluburi din istoria Portugaliei se vor întâlni pe 10 noiembrie. 3 etape sunt programate pentru penultima lună a anului.

AntenaPLAY transmite exclusiv ultimele două mari turnee ale anului, WTT Champions Frankfurt (3-10 noiembrie) şi WTT Finals Fukuoka (20-24 noiembrie), competiţia la care participă cei mai buni 16 jucători ai lumii, din tenisul de masă masculin şi feminin. World Youth Champions Sweden (22-29 noiembrie) va aduce la start cei mai talentaţi tineri jucători din tenisul de masă mondial şi va fi exclusiv în AntenaPLAY.

Aşa cum au fost obişnuiţi, fanii de fight vor putea urmări alte trei gale, una de MMA Hexagone 21, pe 23 noiembrie) şi două de box (23 şi 30 noiembrie).

De asemenea, Longines Global Champions Tour are programată etapa de la Riyadh, în perioada 20-23 noiembrie, în AntenaPLAY.

AntenaPLAY oferă abonaților canale TV live și peste 70 canale liniare, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro.

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în orice moment. În 2024, competițiile de Formula 1™, Fomula 2™, Formula 3™, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online.

Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, tenis de masă, înot, Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA și box. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an.

