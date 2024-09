Noutățile lunii septembrie în AntenaPLAY

AntenaPLAY aduce multe noutăți captivante în luna septembrie: un nou sezon incendiar si plin de aventură "Asia Express", umor garantat cu cel mai tare juriu în sezonul nou din emisiunea "iUmor", comedie de calitate cu serialul "Bravo, tata" și o poveste de dragoste emoționantă în "Lia, soția soțului meu". Nu lipsesc nici filmele și serialele noi, dar și transmisiunile sportive live, care fac din AntenaPLAY destinația ideală pentru divertisment în această toamnă!

Chiar dacă emisiunea-fenomen "Insula Iubirii" a ajuns la final, iubitorii show-ului nu trebuie să fie triști, pentru că luna septembrie aduce în exclusivitate în AntenaPLAY o serie de Interviuri Insula Iubirii filmate cu doar câteva zile înainte de difuzarea la TV a marii finale. Fanii au ocazia să descopere secrete din culisele emisiunii, povești inedite și declarații surprinzătoare făcute de protagoniști după ce au urmărit show-ul fenomen. Rămâneti conectați la universul "Insula Iubirii", chiar și după încheierea sezonului.

Pentru cei care doresc să retrăiască momentele intense din "Insula Iubirii", AntenaPLAY oferă o ocazie de neratat: toate cele opt sezoane ale emisiunii sunt disponibile integral în platformă. Fanii pot urmări de la început fiecare poveste de dragoste, trădare și tentație care a marcat show-ul de-a lungul anilor, descoperind sau revăzând momentele care au ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură. Acum, tot universul "Insula Iubirii" este la doar un click distanță, exclusiv în AntenaPLAY.

Asia Express continuă pe Drumul Zeilor

Nouă perechi de vedete au plecat în cea mai mare aventură din viața lor. Asia Express continuă pe Drumul Zeilor cu 18 concurenți mai hotărâți ca niciodată să ajungă până în etapa finală a competiției. Cei care au acceptat provocarea sezonului 7 Asia Express - Drumul Zeilor se numără Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache.

Ai filme și seriale captivante

Luna septembrie aduce în AntenaPLAY filme captivante care vor satisface toate gusturile. "Anything Else" este o comedie romantică savuroasă regizată de Woody Allen, care explorează relațiile complicate din viața unui tânăr scriitor. "If I Were a Rich Man" promite râsete în hohote, urmărind povestea unui bărbat care câștigă o avere peste noapte, doar pentru a descoperi că banii nu aduc întotdeauna fericirea. "The Island of Lies" este un thriller inspirat din fapte reale, ce dezvăluie secrete întunecate pe o insulă izolată. În timp ce "30 And Single" aduce povestea adoi foști colegi de liceu care se întâlnesc câțiva ani mai târziu și decid să-și respecte promisiunea de a se căsători, dacă amândoi sunt încă singuri până la 30 de ani.

AntenaPLAY îmbogățește oferta de seriale cu două noi producții care te vor ține cu sufletul la gură. "Motel Valkirias" este un thriller plin de tensiune și mister, ce urmărește destinele a trei femei care se intersectează într-un motel izolat, unde un jaf eșuat le schimbă viețile pentru totdeauna. De asemenea, iubitorii de acțiune și spionaj vor fi captivați de "Classified", un serial ce plonjează adânc în lumea agenților secreți, unde secretele și pericolele pândesc la fiecare pas. Aceste două seriale promit să ofere suspans și intrigi care te vor ține lipit de ecran.

Sport în AntenaPLAY, în septembrie. Mircea Lucescu debutează în noul mandat. 2 Mari Premii în F1. Revine Liga Campionilor Asiei

Ai sport în AntenaPLAY, în septembrie. Mircea Lucescu debutează în noul mandat la naţionala României, în timp ce lupta din Formula 1 continuă în alte două Mari Premii. Bernadette Szocs revine în circuit după Jocurile Olimpice, în timp ce spectacolul din Grecia şi Portugalia rămâne la înălţime. Liga Campionilor Asiei aduce primele două etape. De asemenea, iubitorii de FIGHT vor fi răsplătiţi cu cinci gale.

Mircea Lucescu are obiectiv calificarea României la World Cup 2026, iar primul său meci din acest mandat va fi Kosovo - România. Duelul va avea loc pe 6 septembrie, în AntenaPLAY, şi va conta pentru această ediţie de Liga Naţiunilor.

Două Mari Premii în Formula 1, în AntenaPLAY

Lupta dintre Max Verstappen şi Lando Norris pentru titlul mondial de Formula 1 continuă în luna septembrie. Atunci sunt programate, în AntenaPLAY, Marele Premiu al Azerbaidjanului (13-15 septembrie) şi Marele Premiu de la Singapore (20-22 septembrie).

Formula 2 ne propune cursa din Marele Premiu al Azerbaijanului, ce se va desfăşura tot în perioada 13-15 septembrie, la Baku.

Liga Campionilor Asiei revine în forţă

Liga Campionilor Asiei, ediţia 2024-2025, propune primele două etape, ce vor avea loc pe 16-18 septembrie, respectiv 30 septembrie - 2 octombrie. Cristiano Ronaldo şi Florinel Coman încep duelul de la distanţă pentru trofeu. 3 etape din Superliga Greciei şi din Liga Portugal

Fotbalul rămâne la loc de cinste în AntenaPLAY şi în luna septembrie. Superliga Greacă aduce trei etape, în care cele mai tari echipe, PAOK, AEK, Olympiacos şi Panathinikos, continuă lupta pentru supremaţie.

Liga Portugal propune de asemenea trei etape, în care Sporting va încerca să continue parcursul perfect din acest debut de sezon. Porto şi Benfica aşteaptă paşii greşiţi ai liderului.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, la China Smash 2024

În perioada 26 septembrie - 6 octombrie, tenisul de masă revine în AntenaPLAY. Bernadette Szocs şi Eliza Samara se află pe tabloul turneului China Smash 2024, unul cu premii totale de 2 milioane de dolari.

Pe cele două tablouri, masculin şi feminin, se regăsesc cei mai importanţi jucători ai momentului, printre care şi campionii olimpici din China, ţară care a câştigat toate probele de la Jocurile Olimpice 2024.

Ultima etapă de Speedway

Ultima etapă de Speedway din 2024 Speedway European Championship se va desfăşura în AntenaPLAY, pe 21 septembrie, în Polonia, pe Stadion Slaski, din Chorzow. Lupta pentru primul loc se va duce între trei sportivi, Andžejs Ļebedevs, Leon Madsen şi Kacper Woryna.

5 gale de FIGHT în AntenaPLAY

Iubitorii de FIGHT vor fi răsplătiţi şi în luna septembrie. AntenaPLAY le pregăteşte fanilor de box şi MMA nu mai puţin de cinci gale.

