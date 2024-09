Serialul „Motel Valkirias” se vede online în AntenaPLAY! Când e premiera și de nu trebuie să îl ratezi

AntenaPLAY aduce multe noutăți captivante în luna septembrie, printre acestea fiind și serialul captivant „Motel Valkirias”.

AntenaPLAY aduce multe noutăți captivante în luna septembrie: un nou sezon incendiar si plin de aventură „Asia Express”, umor garantat cu cel mai tare juriu în sezonul nou din emisiunea „iUmor”, comedie de calitate cu serialul „Bravo, tată” și o poveste de dragoste emoționantă în „Lia, soția soțului meu”. Nu lipsesc nici filmele și serialele noi, dar și transmisiunile sportive live, care fac din AntenaPLAY destinația ideală pentru divertisment în această toamnă!

AntenaPLAY, platforma ta de streaming preferată, își îmbogățește oferta și luna aceasta cu o gamă variată de filme și seriale, printre acestea fiind și serialul „Motel Valkirias”, ce va avea premiera în curând, la AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să afli despre serialul Motel Valkirias ce poate fi vizionat integral pe AntenaPLAY

Serialul „Motel Valkirias” va avea premiera pe 7 septembrie 2024 pe AntenaPLAY. Producția cuprinde un sezon format din 8 episoade și fiecare episod va fi difuzat sâmbăta.

Într-un motel aflat la frontiera dintre Portugalia și Spania, viețile a trei femei se intersectează atunci când îl întâlnesc pe Eligio, un client care transport mărfuri valoroase. Lucía (María Mera), o mamă care fuge de fostul ei soț, Eva (Maria João Bastos), o actriță în declin, și Carolina (Marina Mota), proprietara motelului în faliment, pun la cale un plan prin care să pună mâna pe marfa misterioasă a lui Eligio, ce le-ar putea scoate din impasul financiar în care se află. Ceea ce nu știu ele este că viața lor va fi în pericol și că vor ajunge să sufere după ce pun mâna pe pradă.

Motivul? Femeile nu știu că mărfurile misterioase aparțin unei bande periculoase ce face spălare de bani, numită Mendonças, care nu ezită să pornească pe urmele femeilor pentru a recupera marfa pierdută.

Motivul? Femeile nu știu că mărfurile misterioase aparțin unei bande periculoase ce face spălare de bani, numită Mendonças, care nu ezită să pornească pe urmele femeilor pentru a recupera marfa pierdută.

Ce alte filme și seriale mai poți vedea în luna septembrie în AntenaPLAY

Luna septembrie aduce în AntenaPLAY filme captivante care vor satisface toate gusturile. "Anything Else" este o comedie romantică savuroasă regizată de Woody Allen, care explorează relațiile complicate din viața unui tânăr scriitor. "If I Were a Rich Man" promite râsete în hohote, urmărind povestea unui bărbat care câștigă o avere peste noapte, doar pentru a descoperi că banii nu aduc întotdeauna fericirea. "The Island of Lies" este un thriller inspirat din fapte reale, ce dezvăluie secrete întunecate pe o insulă izolată. În timp ce "30 And Single" aduce povestea adoi foști colegi de liceu care se întâlnesc câțiva ani mai târziu și decid să-și respecte promisiunea de a se căsători, dacă amândoi sunt încă singuri până la 30 de ani.

AntenaPLAY îmbogățește oferta de seriale cu două noi producții care te vor ține cu sufletul la gură. "Motel Valkirias" este un thriller plin de tensiune și mister, ce urmărește destinele a trei femei care se intersectează într-un motel izolat, unde un jaf eșuat le schimbă viețile pentru totdeauna. De asemenea, iubitorii de acțiune și spionaj vor fi captivați de "Classified", un serial ce plonjează adânc în lumea agenților secreți, unde secretele și pericolele pândesc la fiecare pas. Aceste două seriale promit să ofere suspans și intrigi care te vor ține lipit de ecran.

