Mai sadic ca-n Tăcerea Mieilor! Anthony Hopkins nu vorbește de 20 de ani cu unicul copil: ”Nici nu știu dacă sunt bunic!”

Sir Anthony Hopkins nu a pastrat legatura cu unica sa fiica, Abigail. Că viața bate filmul, nu mai e vreun secret și i se întâmplă marelui Sir Anthony Hopkins. Actorul pe care toată planeta îl știe, mai ales din rolul sadicului Hannibal Lecter ( 1991), face declarații considerate cel puțin la fel de pline de cruzime, demne de celebrul personaj din Tăcerea Mieilor.

Anthony Hopkins a mărturisit că au trecut 20 de ani de când nu a mai vorbit cu unica sa fiică și că nu știe dacă e bunic. Mai grav este faptul că, din declarațiile sale că subiectul nu-l interesează câtuși de puțin!...

Anthony Hopkins, Tăcerea Mieilor, 1991

În cel mai recent rol al său, Regele Lear, el este un bărbat care are are o relație extrem de rece și plină de ranchiună cu fiicele sale. Din păcate, același lucru i se întâmplă și în viața reală. Veteranul actor în vârstă de 80 de ani nu a mai vorbit cu unicul său copil, o fată pe nume Abigail, vreme de 20 de ani.

Anthony Hopkins în Regele Lear/King Lear

Înstrăinarea dintre Anthony Hopkins și fiica sa este atât de mare încât actorul nici măcar nu știe dacă este bunic. Și nici nu-i pasă, judecând din declarațiile pentru presă, recunoscând că a fost extrem de ”rece” cu fiica sa în vârstă de 48 de ani, acum pe nume Abigail Harrison.

Anthony Hopkins și fiica sa, fotografiați împreună în 1970

Întrebat dacă fiica sa - actriță și director de teatru, care și-a schimbat și numele de familie pentru a-și face o carieră pe cont propriu - are, cumva, copii, actorul din Tăcerea Mieilor spune: ”Nici nu știu! Oamenii se despart! Famiile se destramă și tu... îți vezi în continuare de viața ta! Oamenii fac alegeri, iar mie nici că-mi pasă. E dur, știu! Dar viața e dură!” , a exclamat acesta.

Fiica lui Anthony Hopkins provine din căsătoria cu prima soție, Petronella Barker, de care a divorțat când aceasta avea patru ani.

Anthony Hopkins și prima sa soție, Petronella Barker

Cei doi - tată și fiică - s-au reîntâlnit 1990 și chiar a apărut în două dintre flmele sale, respectiv Shadowlands și The Remains Of The Day.

Din păcate, cei doi s-au îndepărtat din nou, iar tatăl susține că nici măcar nu știe unde locuiește fiica sa .

În vârstă de 80 de ani, Sir Anthony Hopkins, câștigător al premiului Oscar pentru rolul lui Hannibal Lecter în Tăcerea Mieilor, trăiește în Malibu, California, împreună cu cea de-a treia sa soție, dealer-ul de artă în vârstă de 62 de ani pe nume Stella Arroyave.