5 criterii de care să ții cont când alegi fondul de ten

Nuanta

Una dintre cele mai intalnite greseli implica alegerea necorespunzatoare a nuantei fondului de ten, care va arata inestetic pe fata. Pentru a evita acest lucru, este indicat sa mergi in magazin si sa alegi cel putin trei nuante pe care le consideri cele mai apropiate de nuanta pielii tale si sa le incerci pe fiecare in parte, pe linia maxilarului. Nu cumpara imediat fondul de ten care ti se pare ca are nuanta ideala, ci ofera-i posibilitatea sa se aseze pe ten si sa se usuce. In continuare, gaseste un loc cu lumina naturala si observa care din fondurile de ten reprezinta nuanta perfecta pentru tine. Totodata, daca nu reusesti sa afli nuanta potrivita pentru fondul de ten, poti cere sfatul consultantilor de beauty, pe care ii gasesti in orice magazin de specialitate.

Tonul

Odata cu stabilirea nuantei potrivite, este util sa cunosti si care este tonul fondului de ten care ti se potriveste. Astfel, acorda atentie incheieturii mainii, in zonele puternic vascularizate. Daca venele tale par ca au nuante albastrui sau rosii, vei avea nevoie de un fond de ten in tonuri reci. In schimb, daca venele par verzui, indreapta-ti atentia catre un fond de ten in tonuri calde.