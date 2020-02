Acestea sunt perechile de pantofi de damă din piele care nu se vor demoda niciodată!

In ciuda faptului ca in fiecare an designerii creeaza alte modele de pantofi, unii mai interesanti decat altii, exista cateva perechi de pantofi dama din piele care nu se vor demoda niciodata. Acestea vor exista mereu pe piata, asa ca le vei putea purta in fiecare an. Iata care sunt tipurile de pantofi pe care trebuie sa le ai in dulap:

1. Pantofii negri cu toc

Indiferent de noutatile care apar in materie de pantofi dama piele, acest model nu trebuie sa iti lipseasca din dulap. Pantofii negri cu toc te vor face intotdeauna sa te simti puternica, feminina si rafinata. Ii poti asorta usor la orice tinuta si iti vor oferi un aspect sofisticat, chiar daca ii porti la rochie, fusta sau pantaloni. Clasicii pantofi negri sunt o piesa de incaltaminte pe care orice femeie ar trebui sa o aiba!

2. Pantofii sport