Ce material de rochie să alegi în funcție de eveniment

În general, petrecerea de botez este un eveniment intim, la care participă familia și prietenii apropiați. Alege rochia în funcție de specificul petrecerii. În cazul în care botezul are loc în aer liber, pe marginea unei piscine sau pe o terasă, poți purta o rochie simplă, casual, din crep, plisată - ținută pe care să o completezi cu o pereche de sandale fine, cu toc gros. De cealaltă parte, dacă evenimentul are loc seara, la un restaurant, optează pentru ținută din mătase, o rochie ușor fluidă și feminină, cu mâneci lungi. Poartă cercei tip candelabru și coafează-ți părul cât mai natural - astfel, vei obține un look impecabil.

Rochia pentru o petrecere de tip cocktail

O petrecere de tip cocktail, organizată, de exemplu, de compania în care lucrezi, presupune o ținută ceva mai relaxată. Oferă-ți libertatea de a te simți în largul tău și alege o rochie care să te reprezinte. Pune-ți amprenta personală pe outfitul pe care îl porți și completează-l cu bijuteria preferată sau cu o coafură excentrică, dacă ești genul de persoană nonconformistă. Poți purta voal - o rochie cu volane este perfectă pentru o astfel de ocazie. Evită rochiile maxi, mult prea elegante pentru codul vestimentar cocktail, și alege, în schimb, o rochie midi sau până la genunchi.

Rochia pentru banchet sau bal

Fie că termini liceul sau mergi la balul facultății, cu siguranță că îți dorești o ținută care să te reprezinte și în care să strălucești într-o zi atât de importantă. Nu-ți ascunde vârsta sub rochii pompoase, mult prea sofisticate. Alege, în schimb, simplitatea, mai precis eleganța simplă. Cel mai important este să fii naturală și să-ți scoți în evidență personalitatea cu ajutorul hainelor și accesoriilor. În funcție de preferințele tale vestimentare, poți alege o rochie lungă din voal, parte peste parte, care să lase la vedere un picior. Menține echilibrul și acoperă decolteul în acest caz. Dacă alegi să porți un corset în partea de sus, atunci optează pentru o croială de tip “A line” și completează-ți ținuta cu o pereche de cercei masivi eleganți.