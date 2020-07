Cum poți face machiajul-păun

Am adoptat un machiaj cu totul nou, denumit machiajul de păun, una din tehnicile cele mai în vogă în acest an. Procedura este inspirată de coloristica exotică a penelor de păun și oferă un look glam care atrage toate privirile. Am apelat la make-up artistul meu, Elena Ciftici, pentru a obține informațiile utile și explic în continuare ce trebuie să faci pentru a obține un machiaj atât de spectaculos, care este în tendințe în prezent.

“Este o tehnică nouă în care se folosesc fie rujurile mate care se difuzează ușor, fie tinturile speciale. Acestea ajută să fie un machiaj mult mai rezistent și mult mai intens. Tintul este un produs cremos care poartă rol de bază de machiaj, sau este parte de conturare cremoasă pe față.