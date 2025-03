(P) 2025 Fashion Trends: Îndrăznește să îți definești stilul!

Moda e în continuă mișcare, iar în 2025, unele tendințe își iau rămas-bun, lăsând loc noilor influențe.

În fiecare an, moda își reinventează regulile, iar 2025 nu face excepție. Fie că ești un admirator al stilului clasic sau un vânător de tendințe fresh, garderoba ta poate evolua odată cu sezonul. Dacă vrei că stilul tău să rămână mereu relevant, e timpul să afli ce piese rămân în vogă și care vor face loc noilor curente. Pe theconceptstore.ro gășești tot ce ai nevoie pentru a-ți construi un look impecabil, perfect adaptat pentru acest an.

Ce tendințe ies din scenă anul acesta?

Moda e în continuă mișcare, iar în 2025, unele tendințe își iau rămas-bun, lăsând loc noilor influențe. E timpul să renunți la ce a fost cândva un hit și să faci loc unor piese cu adevărat relevante. Așadar, ce piese trebuie să dispară din garderoba ta și ce să eviți pentru un look fresh și actual?

1. Fustele lungi din denim – Deși au fost un statement în garderoba multora, fustele lungi din denim își iau rămas-bun, fiind înlocuite cu fustele tip creion. Dacă nu ești pregătită să renunți la ele, combină-le cu o pereche de botine elegante pentru un look fresh și modern. Piesele noastre sunt atent selecționate de o echipă de stiliști profesioniști, gata să-ți definească stilul.

2. Roșu aprins – Anul trecut, roșu strălucitor a fost în centrul atenției, dar în 2025 va face loc nuanțelor mai subtile și accesoriilor statement. Renunță la ținutele „all red” și adaugă o notă de culoare prin accesorii, cum ar fi genți, pantofi sau o broșă supradimensionată tip floare. Alcătuiește-ți ținută în jurul unor pantofi statement și nu vei da greș!

3. Pantofii din plasă – După o perioadă de glorie, pantofii din plasă cedează locul unor modele din piele și materiale textile mai elegante, rafinate și versatile, perfecte pentru orice ocazie. Înlocuiește-i cu piese care îți vor adăuga un plus de eleganță și confort. Enikő Szántó, stilista celor mai importante show-uri TV din România, recomandă într-un workshop de stil dedicat comunității de femei din Antena 1, înlocuirea pantofilor sport cu sneakers din materiale mai fine, precum catifeaua, pentru a obține lookuri fresh, comode și elegante, ideale pentru femeile active și stilate.

4. Luxul discret – A fost în vogă, dar 2025 aduce o schimbare. Este timpul să spunem „adio” luxului „neobservat” și să îmbrățișăm piese îndrăznețe, pline de personalitate și culoare.

Tendințe actuale

Stilul este despre autenticitate și expresie personală. Iată care sunt tendințele și cum poți să îți reinventezi garderoba:

Boho chic, dar altfel – Stilul boho revine, dar cu un twist modern. Nu mai este vorba doar despre imprimeuri haotice; acum vorbim despre fuste maxi elegante, jachete cu franjuri și broderii delicate, alături de materiale semi-transparente și suprapuneri de texturi. Inspiră-te din look-urile boho ale Irinei Fodor purtate în emisiunea Asia Express de la Antena 1 și găsește-ți libertatea de a te exprima prin îmbrăcăminte!

Maximalismul: mai mult înseamnă mai bine – E timpul să ieșim din zona de confort a minimalismului! 2025 aduce în prim-plan combinații îndrăznețe de texturi, culori și stiluri. Piesele eclectice, pline de personalitate, sunt acum la modă. Diversitatea este cheia unui look spectaculos. Găsește-ți piesele statement din ținutele purtate de Pepe și Alina Pușcaș!

Animal print, dar cu stil – Animal print un must-have în 2025! De la zebra la leopard, aceste imprimeuri aduc un vibe exotic și îndrăzneț ținutelor tale. Nu te teme să le încerci! Combină încălțămintea animal print cu o cămașă albastru pastel și o fustă în culoarea anului – mocha mousse, pentru un look fresh, stylish și plin de personalitate.

Burgundy – Nuanța care adaugă un aer de lux oricărei ținute! Anul acesta, culoarea burgundy devine esențială, ideală pentru un look elegant și misterios. De la rochii la genți statement sau încălțăminte chic, această nuanță profundă vă adăuga rafinament fiecărei ținute. Geanina Ilieș poartă un total look timeless burgundy – culoarea care te provoacă să fii remarcabilă!

Indiferent de tendințele care vin și pleacă, cheia unui look reușit este să îți creezi propriul stil – unul care să te reprezinte și să îți ofere încredere. Theconceptstore.ro este ghidul tău de stil, unde găseșți cele mai noi tendințe, dar și piese care îți permit să te exprimi autentic, prin fiecare alegere vestimentară.