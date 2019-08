O piesă vestimentară cu greutate - sacou barbati by Adina Buzatu

Frumusețea unei ținute masculine ține de fiecare detaliu, însă de multe ori piesa asupra căreia insistă cel mai mult privirea este sacoul. Acest lucru se întâmplă poate și pentru faptul că este unul dintre elemetele vestimentare aflate la exterior și cel mai aproape de câmpul nostru vizual. Cu cât finețea, imprimeul, croiala și finisajele sunt mai de calitate, cu atât ne va face mai mult plăcere să-l admirăm.

Dacă dorești să ai parte de un sacou deosebit, în care te vei simți excelent și în care poți electriza toate privirile alege un sacou barbati by Adina Buzatu.

Cum să alegi un sacou care să ți se potrivească perfect?

În funcție de domeniul de activitate sunt bărbați care îl îmbracă zilnic, indiferent de sezon și bărbați care îl poartă doar ocazional sau doar la evenimente majore din viață. Fiind vorba despre o piesă vestimentară pe care o vom schimba mai puțin frecvent și după mai mult timp, alegerea lui trebuie să fie una făcută cu mare grijă.

Chiar dacă nu mai este moda sacourilor confecționate pe comandă, opțiunea pentru un model trebuie să respecte o serie de exigențe pe care croitorii de altădată le cunoșteau foarte bine. Și chiar dacă există tipare standard, particularitățile fizico-anatomice sunt foarte variate, iar alegerea obligatoriu trebuie să țină seama de aceste detalii.

Dacă vrei să alegi un sacou potrivit va trebui să ții seama de următoarele criterii:

• Linia umerilor

Pentru a fi măsura și modelul potrivit pentru tine, linia umerilor sacoului trebuie să pice perfect pe linia umerilor tăi. Ea nu trebuie să fie nici în interior, ceea ce însemnă că sacoul este prea mic, nici în exterior, ceea ce înseamnă că sacoul este prea mare. Dacă nu vei ținea seama de acest aspect vor fi cute peste tot și sacoul tău va avea un aspect inestetic oricât de mult ai încerca să-l aranjezi.

• Dimensiunea mânecilor

Lungimea mânecilor trebuie să fie corelată cu cea a cămășii. Aceasta nu trebuie să treacă în niciun caz peste dimensiunea manșetei sau să fie atât de scurtă încât să se vadă prea mult din aceasta. Ideal este să existe o distanță de 1-1,5 cm între liniile celor două elemente vestimentare.

• Zona gâtului

Este foarte neplăcut ca un sacou să stea larg în zona din spate a gulerului și reverele să facă valuri. Aceasta este cea mai clară dovadă că mărimea sau modelul ales nu este unul potrivit. Gulerul trebuie să se plieze perfect pe forma corpului și să nu stea boțit sau șifonat pe nicăieri.

• Zona taliei

Nu toți bărbați au o talie standard și kilogramele în plus se văd cel mai bine în această zonă. Dacă după închiderea nasturelui de sus, cel de jos fiind recomandat să stea mereu deschis, sacoul stă lipt de burtă și abia te lasă se te miști, cu certitudine nu este varianta optimă pentru tine. Nici un sacou care să vânture pe tine și care să te facă să arăți mult mai solid decât ești nu este o alegere inspirată.

• Lungimea sacoului

Acest detaliu poate părea unora destul de neimportant, însă pentru un model standard și în funcție de înălțimea purtătorului este recomandat un anumit tip de lungime. Pentru persoanele scunde, lungimea optimă este undeva la jumătatea șezutului, pentru persoanele înalte lungimea potrivită este la baza șesutului. Alegerea unei alte lungimi poate crea senzația de prea strâmt sau prea scurt. Așa că pentru a face o alegere inspirată ține seama și de acest detaliu.

Știm cât este de greu să găsești un model care să îți pice turnat. Dar dacă vei lua în calcul toate aceste aspecte, cu certitudine vei ajunge la o variantă care să ți se potrivească și să îți vină bine. Iar dacă dimensiunile tale sunt un pic mai îndepărtate de cele standard, limitează-te la a urmări linia umerilor, linia gulerului și lungimea mânecilor. Restul detaliilor pot să cadă la selecție.

Cel mai important criteriu, care cu certitudine te va influența decisiv în algerea finală este dat de modelul sacoului, de imprimeu, de calitatea materialului și de finețea lucrături. Pentru o variantă de zi cu zi merită să încerci un model mai puțin pretențios, confortabil și care să reziste cât mai bine în timp. Însă pentru o ocazie specială este bine să depui tot efortul pentru a achiziționa ceva deosebit, cu o compoziție rafinată și un aspect desăvârșit.

