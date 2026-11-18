Industria nails din România traversează o perioadă de dezvoltare, în care tehnicile de lucru, produsele profesionale și așteptările clientelor evoluează constant.

Într-un domeniu în care creativitatea trebuie susținută de precizie, cunoștințe tehnice și responsabilitate, pregătirea profesională reprezintă una dintre cele mai importante etape pentru construirea unei cariere de succes. ONE Nail Academy propune o nouă abordare a educației prin Baza 1, un sistem educațional complex, structurat în 25 de module, care urmărește formarea viitoarelor tehniciene dincolo de simpla executare a unei manichiuri.

Conceptul pornește de la o nevoie reală a industriei: accesul la o educație organizată, care să explice nu doar cum se realizează o anumită tehnică, ci și de ce sunt necesare anumite proceduri, cum funcționează produsele și ce presupune gestionarea unei activități profesionale. Dezvoltat de Ioana Diana, fondatoarea ONE Nail Academy, programul reunește cunoștințe tehnice, noțiuni de siguranță, comunicare, marketing și antreprenoriat, într-un parcurs conceput pentru persoanele aflate la început de drum, dar și pentru tehnicienele care doresc să își consolideze pregătirea.

O nouă abordare a educației în industria nails

Accesul la informații despre manichiură nu a fost niciodată mai simplu. Tutorialele video, rețelele sociale și platformele digitale oferă zilnic demonstrații despre tehnici de construcție, aplicarea materialelor și realizarea diferitelor modele.

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Cu toate acestea, abundența informațiilor poate deveni o provocare pentru persoanele care își doresc să înceapă o carieră în domeniu.

Învățarea fragmentată, prin urmărirea unor tutoriale fără o structură clară, nu oferă întotdeauna înțelegerea principiilor care stau la baza unei lucrări profesionale.

O tehniciană poate reproduce o anumită tehnică, dar poate întâmpina dificultăți atunci când trebuie să adapteze materialele sau arhitectura pentru o unghie cu particularități diferite.

Tocmai această diferență dintre execuție și înțelegere reprezintă unul dintre punctele centrale ale programului Baza 1.

ONE Nail Academy propune un sistem în care informațiile sunt organizate progresiv, pornind de la mentalitatea profesională și noțiunile fundamentale, până la tehnicile de construcție, întreținere și rezolvarea problemelor întâlnite în activitatea cotidiană.

25 de module care construiesc fundația unei cariere profesionale

Programul Baza 1 este structurat în 25 de module educaționale, organizate în cinci direcții complementare.

Prima direcție este dedicată mentalității și dezvoltării profesionale. Participantele descoperă ce presupune activitatea unei tehniciene, cum își pot identifica obiectivele și ce responsabilități implică alegerea acestei profesii.

A doua direcție abordează organizarea activității, relația cu clientele și dezvoltarea unui business. Sunt incluse subiecte precum lucrul legal, stabilirea prețurilor, comunicarea, marketingul și gestionarea eficientă a timpului.

Cea de-a treia componentă este concentrată asupra siguranței și cunoștințelor tehnice fundamentale. Anatomia unghiei, chimia produselor, igiena, evaluarea plăcii unghiale și pregătirea corectă pentru aplicarea materialelor reprezintă teme esențiale pentru dezvoltarea unei practici responsabile.

A patra direcție introduce tehnicile de bază, de la geometria și arhitectura unghiei până la aplicarea ojei semipermanente și realizarea construcțiilor cu tips.

Ultima componentă este dedicată întreținerii, corecțiilor și gestionării dificultăților tehnice, precum liftingul, fisurile sau deteriorarea lucrărilor.

Prin această structură, cele 25 de module formează un sistem în care cunoștințele teoretice și cele practice sunt conectate.

De ce este important ca o tehniciană să înțeleagă știința din spatele produselor?

Unul dintre aspectele care diferențiază pregătirea profesională de învățarea bazată exclusiv pe imitație este înțelegerea modului în care funcționează materialele.

În industria nails, produsele profesionale pot avea caracteristici diferite în ceea ce privește consistența, flexibilitatea, aderența și comportamentul în timpul polimerizării.

Alegerea unui gel de construcție, a unei baze sau a unui alt material nu ar trebui să depindă exclusiv de popularitatea produsului ori de recomandările disponibile pe rețelele sociale.

Tehnicianul trebuie să înțeleagă cum interacționează materialul cu unghia naturală și ce factori pot influența rezistența lucrării.

În cadrul programului Baza 1, module precum Chimia produselor pentru unghii, Anatomia unghiei pentru tehniciene și Pregătirea unghiei naturale și aderența urmăresc dezvoltarea acestor cunoștințe.

Educația tehnică devine astfel un instrument pentru luarea unor decizii mai bine fundamentate, reducând tendința de a schimba produsele fără identificarea cauzei reale a unei probleme.

Siguranța și responsabilitatea, elemente esențiale ale profesiei

Realizarea unei manichiuri profesionale presupune mai mult decât obținerea unui rezultat estetic.

Igiena, dezinfecția, sterilizarea instrumentarului reutilizabil și utilizarea corectă a echipamentelor reprezintă componente esențiale ale activității.

De asemenea, evaluarea unghiei naturale și recunoașterea situațiilor în care o procedură cosmetică trebuie amânată sunt responsabilități importante pentru orice tehnician.

ONE Nail Academy include aceste subiecte în cadrul sistemului educațional, prin module dedicate igienei, anatomiei, evaluării unghiei și contraindicațiilor.

Scopul este dezvoltarea unei abordări în care tehniciana să poată lua decizii adaptate fiecărei situații, fără a pune accent exclusiv pe aspectul imediat al manichiurii.

O pregătire profesională solidă presupune inclusiv cunoașterea limitelor intervenției cosmetice și înțelegerea momentelor în care este necesară îndrumarea clientei către un specialist medical.

De la primele tehnici la realizarea unei manichiuri complete

Componenta practică ocupă un loc important în structura celor 25 de module.

Programul introduce noțiuni despre cuticulă, geometria unghiei, arhitectură și aplicarea ojei semipermanente, urmate de tehnici de construcție cu tips.

Printre procedurile abordate se numără Oval Slim, Pătrat Natural Modern și Oval Clasic cu Baby Boomer.

Aceste tehnici sunt integrate într-un parcurs care urmărește înțelegerea etapelor de lucru, a proporțiilor și a modului în care materialele trebuie distribuite pentru realizarea unei structuri corecte. În plus, programul include module dedicate întreținerii clasice, întreținerii cu tips, reparațiilor, corecțiilor și demontării materialului.

O atenție specială este acordată problemelor frecvente, precum liftingul și fisurile, pentru ca participantele să învețe să analizeze cauzele și să identifice soluții potrivite. Prin urmare, pregătirea nu se limitează la realizarea unei lucrări inițiale, ci urmărește înțelegerea întregului proces, de la evaluarea unghiei până la întreținere.

Educația online permite învățarea într-un ritm adaptat fiecărei cursante Dezvoltarea platformelor educaționale digitale a schimbat modul în care profesioniștii din industria beauty își pot actualiza cunoștințele.

Pentru persoanele care lucrează deja sau care își împart timpul între mai multe responsabilități, participarea la programe fizice poate presupune costuri și dificultăți de organizare.

ONE Nail Academy pune la dispoziție cursuri online de manichiură, care permit accesul la conținut educațional fără necesitatea deplasării la o locație fizică.

Programul Baza 1 include lecții video, explicații, demonstrații și materiale de studiu care pot fi parcurse în funcție de timpul disponibil.

În unele episoade ale programului, lecțiile sunt susținute alături de invitați specialiști în subiectul abordat în modulul respectiv. Prezența acestora oferă cursantelor o perspectivă mai amplă și, în același timp, corectă asupra temei discutate, completând explicațiile tehnice cu experiența unor profesioniști din domeniile conexe.

Conform calendarului publicat de academie, accesul la primele lecții este programat începând cu 1 noiembrie 2026, urmând ca modulele să fie adăugate treptat, până la disponibilitatea completă a programului, pe 15 decembrie 2026.

Flexibilitatea formatului online permite revenirea asupra explicațiilor, aprofundarea noțiunilor și repetarea etapelor care necesită o înțelegere suplimentară.

Totuși, dezvoltarea competențelor practice rămâne dependentă de exercițiu, consecvență și aplicarea corectă a informațiilor.

O pregătire care include și dezvoltarea propriului business

Un element important al sistemului Baza 1 este integrarea cunoștințelor antreprenoriale în procesul de formare.

În industria nails, abilitățile tehnice reprezintă fundamentul activității, însă dezvoltarea unei cariere necesită și competențe de organizare, comunicare și administrare.

O tehniciană poate realiza lucrări de calitate, dar poate întâmpina dificultăți în stabilirea prețurilor, atragerea clientelor sau gestionarea timpului de lucru.

Programul include module precum Cum lucrezi legal și îți organizezi businessul, Clienta: consultație și comunicare și Marketing în domeniul beauty.

Acestea abordează aspecte legate de organizarea profesională, calcularea costurilor, promovarea serviciilor și construirea unei relații corecte cu clientele.

Prin includerea acestor subiecte, ONE Nail Academy prezintă profesia de tehnician de unghii ca pe o activitate complexă, în care execuția tehnică trebuie susținută de decizii comerciale și organizaționale responsabile.

Un sistem educațional adaptat nevoilor diferitelor cursante

Una dintre particularitățile programului este posibilitatea de a alege între achiziționarea unui singur modul, combinarea mai multor module sau parcurgerea întregului sistem.

Astfel, persoanele care doresc să aprofundeze un anumit subiect pot selecta conținutul relevant pentru obiectivele lor.

Pentru cele care urmăresc un parcurs complet, pachetul Baza 1 reunește toate cele 25 de module într-un singur program educațional.

Academia oferă două variante de studiu: una digitală, care include accesul la cursurile online și suportul PDF, și o variantă Premium, cu suport de curs fizic.

După finalizarea modulelor, participantele pot primi diplome digitale de participare, iar parcurgerea integrală a sistemului este însoțită de o diplomă specială Baza 1, personalizată. Aceste documente atestă participarea și finalizarea programului, fără a trebui confundate automat cu o calificare profesională autorizată. Structura flexibilă permite adaptarea procesului de învățare la nivelul de experiență și la obiectivele individuale.

Experiența din spatele conceptului ONE Nail Academy

Programul Baza 1 este dezvoltat de Ioana Diana, fondatoarea ONE Nail Academy și trainer specializat în industria nails.

Potrivit informațiilor prezentate de academie, în ultimii patru ani, cursurile sale online au ajuns la aproximativ 11.000 de persoane.

Experiența acumulată în lucrul cu tehniciene, cursante și produse profesionale a contribuit la identificarea unor dificultăți frecvente în procesul de învățare.

Printre acestea se numără lipsa unei structuri clare, dificultatea de a înțelege relația dintre produse și tehnici sau provocările legate de organizarea unei activități independente.

Baza 1 reunește aceste experiențe într-un parcurs educațional care pune accent pe explicarea principiilor, nu doar pe reproducerea demonstrațiilor.

Abordarea urmărește ca participantele să înțeleagă ce fac, de ce aleg anumite proceduri și cum pot evalua rezultatele obținute.

Educația structurată, un pas important pentru viitorul industriei nails

Pe măsură ce industria nails continuă să evolueze, pregătirea profesională devine un element important pentru persoanele care își doresc să construiască o carieră pe termen lung.

Noile produse, tehnicile de lucru și așteptările clientelor presupun actualizarea constantă a cunoștințelor și dezvoltarea capacității de adaptare.

Prin sistemul Baza 1, ONE Nail Academy propune o perspectivă asupra educației în care competențele tehnice, siguranța, comunicarea și organizarea activității sunt abordate ca părți ale aceleiași profesii.

Cele 25 de module nu reprezintă doar o succesiune de lecții, ci un parcurs care urmărește dezvoltarea unei baze de cunoștințe aplicabile în activitatea cotidiană.

Într-un domeniu în care rezultatele sunt adesea evaluate prin fotografii și tendințe vizuale, formarea profesională aduce în prim-plan ceea ce nu este întotdeauna vizibil: înțelegerea produselor, atenția la siguranță, capacitatea de analiză și responsabilitatea față de fiecare clientă.

Prin această inițiativă, ONE Nail Academy își propune să contribuie la formarea unei noi generații de tehniciene care nu doar reproduc tehnici, ci înțeleg principiile pe care se bazează profesia lor.

Sursa imagine: onenailacademy.com