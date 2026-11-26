Decembrie este luna în care agenda se umple repede, iar multe cliente vin cu aceeași dorință: o privire care să arate bine în pozele de la miezul nopții.

(P) Ce look-uri de extensii de gene le poți propune clientelor pentru Revelion? | freepik

Pentru Revelion, majoritatea sunt dispuse să încerce ceva mai îndrăzneț decât în restul anului, așa că ai ocazia să le propui variante noi. Mai jos găsești câteva look-uri care funcționează bine în perioada sărbătorilor și idei despre cum le adaptezi fiecărei cliente.

Accente colorate pentru o seară festivă

Culoarea este cea mai simplă cale prin care poți transforma un set obișnuit într-unul de petrecere. Nu trebuie să optezi pentru extensii colorate pe tot ochiul: câteva fire de albastru închis, violet sau verde smarald, plasate în colțul exterior, se văd discret la lumina zilei și ies în evidență sub luminile de seară. Dacă vrei să ai la îndemână mai multe nuanțe, extensiile de gene colorate îți permit să creezi accente pe gustul fiecărei cliente, de la o tentă abia vizibilă până la un efect mai îndrăzneț.

Câteva combinații care se potrivesc de obicei:

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albastrul închis pune în valoare ochii căprui și se asortează cu ținutele argintii;

violetul scoate în evidență ochii verzi sau căprui-verzui;

nuanțele de burgundy și maro cald dau ochilor albaștri un aer mai cald;

verdele smarald merge bine cu rochiile aurii sau negre.

Pentru o clientă care poartă gene colorate pentru prima dată, începe cu un procent mic de fire colorate, amestecate printre cele negre. Dacă îi place rezultatul, la următoarea întreținere poți crește cantitatea.

Volum bogat pentru ținutele de seară

Clientele care vor un efect vizibil de la distanță aleg, de obicei, volumul rusesc sau mega volumul. Evantaiele dense creează o linie închisă la rădăcină, care seamănă cu un tuș discret și reduce nevoia de machiaj. Pentru o seară lungă, este o variantă comodă: genele arată bine și după multe ore de dans, căldură sau poze cu blitz.

Pentru un rezultat armonios, alege fire subțiri, de 0,05 sau 0,07 mm, și curburi D sau CC. Ține cont de genele naturale ale clientei. Dacă sunt fine sau scurte, un volum mai lejer le protejează și arată mai firesc după primele zile.

Efectul cat eye pentru o privire alungită

Cat eye rămâne una dintre cererile frecvente în decembrie, pentru că alungește ochiul și se potrivește cu machiajul de seară cu tuș grafic. Lungimile cresc treptat spre colțul exterior, unde pui firele cele mai lungi. Look-ul se potrivește ochilor rotunzi sau apropiați, dar la ochii cu pleoapa căzută un accent prea puternic în exterior poate lăsa impresia unei priviri obosite. În acest caz, mută punctul cel mai înalt puțin spre centru, într-o hartă de tip squirrel.

Poți combina acest look cu accentele colorate. Câteva fire violet sau albastre puse doar în ultimul sfert al ochiului urmează firesc forma alungită și îi dau setului un aer festiv.

Look-ul wispy pentru un aer jucăuș

Look-ul wispy folosește fire mai lungi, așezate din loc în loc printre cele de bază, care formează mici vârfuri. Rezultatul are textură și arată bine în fotografii, fără să pară încărcat. Se potrivește clientelor care vor ceva diferit, dar nu se simt confortabil cu un volum foarte dens.

Pentru Revelion, vârfurile pot fi făcute din fire colorate, iar baza să rămână neagră. Contrastul este subtil la prima vedere și se observă mai bine când clienta clipește sau privește în sus.

Cum alegi stilul potrivit pentru fiecare clientă?

Înainte de aplicare, o discuție scurtă te ajută să eviți nemulțumirile. Întreab-o pe clientă:

ce ținută și ce machiaj va purta în seara de Revelion;

dacă vrea un look doar pentru petrecere sau unul pe care să-l poarte și în ianuarie;

cât de confortabil se simte cu volumul și culoarea;

dacă a avut vreodată reacții la adeziv.

Analizează forma ochiului și starea genelor naturale. Un set greu așezat pe gene fragile poate arăta spectaculos în noaptea de Revelion, dar le poate slăbi în săptămânile următoare. Explică-i clientei de ce îi propui o variantă mai ușoară, pentru ca ea să aibe încredere în recomandările tale și data viitoare.

Cum îți organizezi programările din decembrie?

Ultimele 2 săptămâni din an sunt și cele mai aglomerate, așa că deschide programările pentru Revelion din timp. Ideal, setul se aplică cu 2–5 zile înainte de 31 decembrie: astfel oferi suficient timp pentru acomodare, iar clienta poate reveni dacă ceva o deranjează. Pentru clientele noi, programează testul de sensibilitate cu cel puțin 48 de ore înainte.

Întrebări frecvente despre extensiile de gene pentru Revelion

Cu cât timp înainte de Revelion trebuie aplicate extensiile?

Programează aplicarea în ultima săptămână din decembrie, cu câteva zile înaintea petrecerii.

Pot fi combinate firele colorate cu cele negre?

Da, iar multe cliente preferă această variantă. Firele colorate pot fi amestecate în evantaie, puse doar în colțul exterior sau folosite pentru vârfurile unui look wispy.

Cât rezistă un set festiv?

Un set aplicat corect ține, în medie, 2–3 săptămâni până la prima întreținere, în funcție de ciclul natural al genelor și de îngrijire. Recomandă-i clientei să evite apa și aburul în primele 24 de ore și să nu folosească demachiante sau produse pe bază de ulei.