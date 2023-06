(P) Top 5 cele mai bune rujuri 2023

Principala cerință pentru astfel de remedii este persistența și calitatea înaltă. Și pentru ca acesta să ți se potrivească cât mai bine, alege-l ținând cont de caracteristicile individuale ale aspectului tău. Noi, redacția magazinului Makeup, am elaborat pentru tine instrucțiuni despre cum să alegi nuanța perfectă și am compilat o evaluare a celor mai bune rujuri rezistente la transfer.

Cum să alegi rujul perfect?

Pentru început, reține câteva reguli generale pentru a alegere cosmeticul potrivit:

1. Acordă atenție calității produsului. Rujul de calitate are o textură plăcută și ușoară, nu creează o senzație de strângere sau greutate pe buze. Este ușor de aplicat și nu se răspândește sub influența razelor solare sau a altor surse de căldură.

2. Un ruj bun are un parfum plăcut și discret și o culoare uniformă. Pe suprafața tijei nu există picături de apă, crăpături, denivelări sau alte defecte.

3. Atunci când testezi o mostră într-un magazin, nu aplica niciodată mijlocul pe buze! Încearcă-l pe vârful degetului, pentru a putea aprecia culoarea și textura.

4. Verifică mereu data de expirare a produsului.

Cum să alegi nuanța perfectă de ruj în funcție de personalitatea ta?



Alegerea rujului în funcție de culoarea părului

Un produs cosmetic selectat incorect nu va oferi rafinament, ci, dimpotrivă, nu va face decât să strice imaginea. Artiștii de machiaj recomandă ca atunci când cumperi un ruj să ții cont de culoarea părului.

Deci, rujurile în nuanțe reci - nud, roz deschis - sunt mai bune pentru blonde, iar rujurile în tonuri calde de cupru, auriu, vișiniu, maro sau portocaliu sunt potrivite pentru brunete.

2. Culoarea pielii

Tonurile pielii sunt, de asemenea, împărțite în mod convențional în 3 tipuri - rece, cald și neutru. Pentru a afla ce ton de epidermă îți este specific, ia 2 folii - una aurie și una argintie.

Ține-le pe rând în dreptul feței tale și analizează rezultatul: dacă nuanța argintie se potrivește mai bine cu tonul pielii tale, atunci nuanțele mai reci de ruj sunt potrivite pentru tine. Dacă, pe de altă parte, ești atrasă de nuanța aurie, atunci tonul pielii tale este unul cald.

Clasamentul celor mai bune rujuri 2023

În clasamentul rujurilor de calitate, am luat în considerare opiniile experților și recenziile clienților și am studiat informațiile furnizate de producători. Pe baza cercetărilor noastre, vă prezentăm cele mai bune 5 produse de înfrumusețare.

1. Chintesența luxului: Rouge G de Guerlain

Rujul Rouge G de Guerlain are nu doar proprietăți excepționale, ci și un design deosebit. Carcasa cu aspect futurist, realizată din metal elegant și strălucitor, se transformă într-o oglindă compactă atunci când este deschisă. Acest design elegant și modern face să dispară pentru totdeauna noțiunea învechită conform căreia nu este frumos să te machiezi în public.

Rujul în sine are o textură moale, cremoasă, alunecă pe buze, acoperindu-le cu un voal dens, dar complet imperceptibil, rezultând o nuanță bogată, cu aspect profund. Rujul Rouge G conține pudră de rubin care creează o strălucire satinată de lux. Rujul conferă buzelor volum, le hidratează și le hrănește.

2. Maestrul transformării: Dolce & Gabbana Passion Duo

Produsul must have al brandului italian Dolce & Gabbana Passion Duo combină rujul clasic mat și luciul de buze. Un cosmetic cu adevărat versatil care permite crearea unor look-uri diferite: discrete ziua, seducătoare și sexy seara.

Paleta include 20 nuanțe luminoase și pastelate. Rujul are o textură catifelată, creând un ton persistent și radiant. Atunci când este aplicat, buzele capătă o strălucire umedă seducătoare.

Dolce & Gabbana Passion Duo - un produs impecabil creat pentru fetele care nu sunt dispuse să facă compromisuri.

3. Farmecul vintage: L'Occitane Délice des Fleurs

Ediția exclusivă a luciurilor de buze L'Occitane Delice des Fleurs îi va încânta nu doar pe cunoscătorii de cosmetice de calitate, ci și pe iubitorii de vintage. Cutia metalică în care este depozitat glossul seamănă cu un suvenir dintr-o cofetărie franceză de la mijlocul secolului trecut.

Luciul este prezentat în două nuanțe - roz și mov. În ciuda faptului că produsul pare luminos și saturat în cutie, acesta lasă pe buze doar un luciu strălucitor semitransparent cu o ușoară urmă de culoare.

L'Occitane nu numai că oferă strălucire pielii delicate, ci și o îngrijește - conține ulei de semințe de struguri și ulei de ricin, precum și vitaminele C și E. După utilizarea acestui produs, buzele arată seducătoare, ca după un sărut lung.

4. Secretul tinereții eterne: The Lipstick de la Kanebo Sensai

Rujul The Lipstick a fost creat nu doar pentru a fi atingerea finală a unui look uimitor de seară, ci și pentru a avea grijă de pielea buzelor. Compoziția produsului include componente anti-îmbătrânire care netezesc pielea și îmbunătățesc microcirculația sângelui.

Rujul este potrivit pentru fetele de toate vârstele, deoarece pe lângă efectul anti-îmbătrânire, are și alte avantaje. Cosmeticul oferă buzelor o nuanță intensă, radiantă, care nu se estompează și nu se răspândește pe parcursul zilei. În plus, Sensai folosește în mod tradițional doar componente de cea mai înaltă calitate pentru a-și crea produsele, acest ruj conține aur și mătase.

The Lipstick - o adevărată bijuterie a industriei frumuseții. În total, paleta conține 21 de nuanțe bine pigmentate, deosebite.

5. Putere de rezistență de neegalat: Studio Art de la Oriflame - ruj rezistent la transfer

Principalul avantaj, dar nu singurul, al rujului Studio Art este puterea sa de rezistență. Acesta rămâne pe buze toată ziua și nu se estompează, astfel încât chiar și la cele mai importante evenimente poți fi sigură că machiajul tău este impecabil.

În ciuda durabilității uimitoare, rujul nu usucă buzele, ci pare să se îmbine cu ele, așa că după un timp chiar uiți că produsul este aplicat pe buze.

Studio Art de la Oriflame - lejer și imperceptibil, oferă buzelor o nuanță destul de intensă și creează o ușoară strălucire.

