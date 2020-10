Puterea machiajului. Artistul care demonstrează că orice femeie poate arăta ca o vedetă dacă intră pe mâna cui trebuie

Totul depinde de preferințele miresei - dacă preferă un aspect mai natural, Arber poate face asta!

„Când am terminat liceul, familia mea nu a vrut să-mi continue studiile în industria frumuseții, deoarece în cultura noastră este considerat tabu dacă un bărbat lucrează în această industrie. Așa că, la început, am obținut un master în economie și abia atunci mi-am urmat visul și am început să lucrez ca artist de machiaj”, spune Arber

"Machiajul este ca o bijuterie pentru față”, a spus Arber tuturo. „Joacă-te cu forme și culori. Nu vă fie frică să vă transformați. La sfârșitul zilei, puteți doar să îl curățați. "

