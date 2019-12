Revelion 2020. Cum să te machiezi pentru trecerea dintre ani. Ce coafuri și ținute sunt în vogă

„În noaptea dintre ani putem opta pentru un look glamour care înseamnă coafuri finisate, cărare pe o parte dacă fizionomia permite, chiar wetlook-ul combinat cu ponytail pe ceafa, precum și accesoriile pentru păr, însă fără a exagera cu acestea, deoarece simplitatea aduce întotdeauna eleganță", a recomandat Adrian Perjovschi, specialist in transformări radicale de look.

Hairstylistul Valentin Alexandroae a adăugat: „Secretul poate sta și în cocurile foarte lejere și simpliste, ușor răvășite, pe ceafă, ca o reinterpretare a celebrului coc spaniol sau împletiturile lejere, cât mai naturale."

Make-up artistul Dana Petrina a explicat: „Seara dintre ani este ocazia perfectă pentru a alege un machiaj deosebit mai ales ca multe dintre petreceri au tematică, impun un anumit dress code. Putem alege texturi metalice, eyeliner negru sau în culori puternice, ruj roșu, gene exagerate, smokey intens, paiete, strasuri, glitter, machiaj neutru, tonuri de auriu. Varietatea de nuanțe și texturi este de partea noastră, noi trebuie doar sa avem curajul de a alege sa fim superbe si sa ne lăsăm admirate."

Ținutele de Revelion recomandate de stylistul Luci Faur au un numitor comun: sunt îndrăznețe.