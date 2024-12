Mireasa Confesiuni, sezon 6. Andrada, dezvăluiri despre conflictul cu doamna Ioana. Acela a fost cel mai greu moment pentru ea

În episodul 7 al sezonului 6 de Mireasa Confesiuni au fost invitați Andrada și Ionuț. Tânăra a vorbit despre cel mai dificil moment trăit de ea în competiție.

Andrada și-a amintit că a avut un conflict cu doamna Ioana. Fosta concurentă a sezonului 10 Mireasa a declarat la Mireasa Confesiuni ce a simțit atunci și cum a trecut peste momentul dificil.

Andrada, dezvăluiri despre conflictul cu doamna Ioana. Fata a spus că acela a fost cel mai greu moment pentru ea

„Un moment dificil a fost când am avut un conflict cu doamna Ioana. Eu nu sunt genul de persoană care să țină ură sau să se certe, dar atunci fiind sub tensiuni și presiuni m-am certat foarte urât, am plâns în emisia live. Am trăit niște stări foarte nasoale. Dar am trecut peste, m-am împăcat cu doamna Ioana, i-am cerut scuze, apoi mi-a cerut și ea scuze și a fost ok după. Eram copleșită.

Eu știu foarte bine ceea ce îmi doresc de la viață, ce vreau, ce pot și să-mi spună cineva că am venit în emisiune pentru afirmare… nu mi-a convenit și nu am putut să accept. Și au fost și jignirile pe care mi le-a adus. A spus că sunt needucată. Știam că părinții mă urmăresc și că mă vedeau că eram supărată și știam că și pe ei îi doare să vadă așa ceva. M-am simțit atacată și am încercat să liniștesc apele”, a povestit Andrada despre conflictul cu mama lui Gabriel.

„Și pe mine m-a durut atunci. Ca femeie în toată firea să vii să aduci niște acuzații asupra unei fete singure. Eu m-am pus în locul ei”, a spus și Ionuț.

