Stil și eleganță cu o vestă de bărbăți by Adina Buzatu

Vesta rămâne un simbol al eleganței desăvârșite. Neglijată ceva vreme în colecțiile de modă masculină, ea a revenit de câțiva ani în forță, putând fi folosită chiar și fără sacou. Sobră, distinsă, rafinată, o vestă dintr-un material deosebit nu ar trebui să lipsească din garderoba niciunui bărbat care se respectă și ține la imaginea sa.

Cunoscând foarte bine exigențele în materie, vesta barbati by Adina Buzatu este o alegere foarte inspirată pentru toți cei care vor să poarte piese vestimentare alese, de cea mai bună calitate. Din țesătură de lână fină, impecabil lucrat, un astfel de accesoriu este un must have pentru orice tânăr sau domn elegant.

De ce să alegi să porți o vestă de bărbați?

Atunci când este vorba despre acest tip de piesă de îmbrăcăminte, tuturor cred că ne vine în minte imaginea unei persoane respectabile. Pe vremea costumelor pe comandă, un astfel de element era nelipsit din execuția unui costum perfect, ca la carte. Costumul din trei piese fiind o marcă de distincție și rafinament vestimentar, vesta putând să transforme mereu o ținută elegantă în una remarcabilă. Accesorizată cu o cravată sau chiar cu un ceas cu lanț, cadrul este unul clasic, cu iz burghez.

În zilele noastre utiliatea ei s-a schimbat un pic. Fară a mai fi utilizată în fiecare zi sau pentru a ține de cald în zilele mai răcoroase, vesta a încetat să mai fie doar un accesoriu purtat sub costum și a devenit o piesă vestimentară autonomă, cu stil și personalitate. Poate fi folosită cu egală demnitate atât de către o persoană mai în vârstă, cât și de către un tânăr modern.

Vesta este unul dintre accesoriile care îi oferă unui bărbat posibilitatea de a obține ținute vestimentare originale și ușor de remarcat. Fie că se optează pentru o variantă casual, elegantă sau office, acest element contribuie din plin la obținerea unei imagini care va ieși ușor în evidență în orice context, dar și care oferă purtătorului posibilitatea de a se bucura de lejeritate în mișcări. Vesta este alegerea perfectă pentru o întâlnire mai specială, pentru un eveniment formal sau chiar și pentru o seară în care eleganța trebuie să fie la cele mai înalte cote.

Poți alege acest accesoriu special pentru orice combinație vestimentară, ori de câte ori îți dorești să te simți bine și dorești să atragi atenția asupra gusturilor tale vestimentare

Care sunt cele mai importante aspecte pe care să le ai în vedere dacă vrei să porți o vestă?

O persoană care își dorește să fie elegantă mereu, poate alege să poarte o vestă atât la o ținută casual, cât și la una pentru un eveniment mai special. Oricare ar fi contextul, alegerea ei trebuie să țină seama de o serie de reguli de selecție, care să o facă adecvată ocaziei.

Trebuie aleasă o vestă care să se asorteze cu restul pieselor vestimentare. Ținuta este recomandat să nu fie nici prea încărcată cromatic, dar nici monotonă. Trebuie ales exact modelul care să confere un strop de personalite întregului ansamblu.

Poartă veste cu 5 sau 6 nasturi și lasă întotdeauna nasturele de jos descheiat! Astfel vei preveni șifonarea sau formarea cutelor.

Pentru a arăta bine vesta trebuie să acopere linia curelei, dar nu purta niciodată curea!

Alege o mărime potrivită de vestă, care să nu fie nici prea largă, nici prea strâmtă, care să se așeze perfect pe talie și pe umeri și să ofere lejeritate în mișcări.

Pentru a pune în valoare această piesă vestimentară, alege un costum al cărui sacou se încheie la un singur rând de nasturi.

Folosește-o cu încredere atât ca piesă vestimentară independentă, cât și la un costum de trei piese.

Vesta este alegerea perfectă pentru a avea o ținută impecabilă în orice context, atât la o întâlnire de afaceri, cât și pentru un evenuiment unic din viața ta, cum ar fi nunta proprie sau orice altă ocazie specială.

Poate fi asortată cu cravata sau papionul. Iar cămașa folosită trebuie să aibă întotdeauna închis primul nasture.

Accesorii precum papionul sau batista de buzunar se potrivesc perfect unui costum cu vestă.

Clasică, rafinată, distinsă, masculină și senzuală, vesta bărbătească poate fi o armă de seducție imbatabilă. Datorită calităților specificie și eleganței ei merită să facă parte din garderoba oricărui bărbat modern și special. Fie că alegi o variantă de zi cu zi, fie una pentru o ocazie specială este bine să depui tot efortul pentru a achiziționa ceva deosebit, cu o compoziție rafinată și un aspect impecabil.

