Top 5 lucruri de care ai nevoie pentru o apariție de senzație la nunta BFF-ului

Bentita

In ultima vreme au inceput sa se poarte tot mai mult diademele diafane, care pun in lumina atat trasaturile chipului, cat si frumusetea parului. Daca rochia pe care o imbraci este simpla, trebuie sa accesorizezi puternic vestimentatia, astfel incat sa iesi din banal. Din acest motiv, poti adauga o bentita moderna in par, in jurul careia sa se lase buclele lejere si spectaculoase.

Clutch

Vestimentatiile feminine lipsite de posete nu sunt complete. Astfel, daca te pregatesti sa mergi la un eveniment maret, care cere un outfit elegant, exceptional, nu trebuie sa uiti de clutch-ul agatat de umar. Alege o geanta de dimensiuni mici, intr-o nuanta apropiata cu cea a tinutei, pentru a obtine un look demn de apreciat.

Machiaj

Make up-ul trebuie sa fie mult mai accentuat decat in mod normal. Opteaza pentru smokey eyes sau doar pentru gene false, astfel incat sa-ti pui frumusetea ochilor in valoare. In cazul in care ai buzele mari, carnoase, alege sa le nuantezi cu ajutorul unui ruj rosu aprins. Vei vedea ca toate privirile vor fi atintite asupra ta, datorita machiajului ales cu mare grija.

In cele din urma, bucura-te de nunta prietenei tale, ureaza-i o viata frumoasa alaturi de sot si pregateste-te pentru botezul ce urmeaza sa vina!