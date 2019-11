Beneficiile purtarii ciorapilor modelatori

Femeile insarcinate pot purta ciorapi modelatori - Pentru a preveni aparitia varicelor in timpul sarcinii, ciorapii modelatori, atent selectati in urma unei discutii cu medicul ginecolog, pot fi de un real suport in cazul femeilor insarcinate. Totodata, acesti ciorapi pot ameliora si alte aspecte neplacute ale sarcinii cum ar fi crampele la nivelul picioarelor, umflarea acestora, imbunatatirea circulatiei, ameliorarea senzatiei de picioare dureroase sau obosite, etc.

Modele de ciorapi modelatori

Vei ramane surprinsa sa afli cat de multe persoane s-ar bucura de efectul benefic al ciorapilor moderatori. Pe langa faptul ca amelioreaza considerabil aspectul modeland talia, coapsele, fesele sau picioarele, ciorapii modelatori ajuta la tratarea une game foarte variate de afectiuni medicale, de la diabet si limfedem, fiind la indemana pentru multe situatii des intalnite. Iata cateva modele de ciorapi modelatori care ar putea fi un dar excelent pentru unele persoane dragi din viata ta, mai ales acum de Black Friday:

Ciorapi modelatori transparenti sau opaci, den 20 sau mai mult de 60 - Iata o pereche de ciorapi cu efect de modelare a abdomenului care creeaza senzatia intensa de slabire. Datorita tehnologiei Silver Fresh utilizata, sunt confortabili si ajuta la obtinerea unei siluete de invidiat, mentinand pielea proaspata si uscata pe toata perioada purtarii lor, tinand, totodata, sub control problema bacteriilor sau a infectiilor fungice. Se pot gasi in variante variate de grosime, in functie de preferinte.

Ciorapi modelatori talie si abdomen den 20 sau 40 - Sunt o pereche de ciorapi modelatori cu talie foarte inalta care au efecte imediat vizibile in modelarea taliei si a abdomenului. In partea superioara sunt prevazuti cu o banda din silicon care asigura buna fixare a ciorapului, impiedicand alunecarea lor. Tehnologia Silver Fresh utilizata garanteaza mentinerea uscata si curata a pielii, fiind tinuta sub control problema bacteriilor sau a infectiilor fungice. Dupa preferinta, se pot gasi in mai multe variante de grosime.

Ciorapi modelatori cu push-up - Acesti ciorapi modelatori sunt recomandati pentru obtinerea unui efect de slabire si modelare a coapselor si a soldurilor. Chilotul special cu push-up are un efect imediat si vizibil de ridicare a feselor, in timp ce tehnologia Silver Fresh mentine pielea uscata si proaspata si tine sub control problema bacteriilor sau a infectiilor fungice. Si ei se pot gasi in mai multe variante de grosimi, dupa preferinta.

Ciorapi modelatori marimi extra pentru solduri 140 - 170 cm - Daca vrei sa profiti de reducerile de Black Friday si sa faci un cadou inspirat unei persoane dragi, complexata de marimile extra pe care le are, ii poti oferi o pereche de ciorapi modelatori special conceputi pentru aceste cazuri. Ei au un efect de relaxare a picioarelor si sunt realizati special pentru femeile cu forme generoase. Sunt prevazuti cu un clin de bumbac si un bazon in partea din spate a chilotului, fiind realizati din material moale, elastic. Sunt cat se poate de confortabili pe toata durata purtarii si au un chilot moderator foarte eficient care va imbunatati considerabil aspectul persoanei care ii poarta.