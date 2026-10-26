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Când se împodobește bradul de Crăciun în 2026. De ce unii oameni aleg să îl pregătească încă din noiembrie

Când se împodobește bradul de Crăciun în 2026 și de ce unii oameni aleg să îl decoreze din noiembrie. Explicațiile psihologice.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 07:30 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 20:20
De ce unele persoane îmbodobesc bradul în noiembrie | pexels
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Crăciunul este sărbătorit în fiecare an pe 25 decembrie, însă pregătirile încep pentru multe familii cu săptămâni înainte. Una dintre cele mai așteptate tradiții este împodobirea bradului, iar momentul ales diferă de la o familie la alta. În timp ce unii români păstrează obiceiul de a decora bradul în Ajun, pe 24 decembrie, alții preferă să îl împodobească la începutul lunii decembrie sau chiar din noiembrie.

De ce unii oameni împodobesc bradul încă din noiembrie

Una dintre explicații este legată de anticiparea momentelor plăcute. Pregătirile pentru Crăciun pot trezi amintiri din copilărie, asociate cu familia, cadourile și vacanțele de iarnă. Psihologul britanic Steve McKeown a explicat, într-o declarație citată de publicația UNILAD, că decorațiunile de Crăciun pot readuce în prim-plan emoții pozitive și amintiri ale unor perioade fericite.

Astfel, pentru unele persoane, împodobirea bradului mai devreme reprezintă o modalitate de a prelungi bucuria sărbătorilor. Există și o explicație practică. Cei care au un program încărcat în decembrie pot prefera să decoreze locuința din noiembrie, pentru a evita aglomerația pregătirilor din apropierea Crăciunului.

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Când se împodobește, de fapt, bradul de Crăciun în 2026

În România, tradiția împodobirii bradului este asociată în special cu Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Nu există însă o regulă religioasă generală care să impună această dată. Unele familii aleg să împodobească bradul la începutul lunii decembrie, în apropierea sărbătorii Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie.

Brad natural sau artificial. Ce trebuie să știi dacă îl împodobești devreme

Pentru persoanele care vor să pregătească bradul încă din noiembrie, varianta artificială poate fi mai practică, deoarece poate rămâne decorată o perioadă îndelungată. În schimb, un brad natural tăiat își poate pierde prospețimea dacă este ținut prea mult timp într-o încăpere încălzită.

Pentru a rezista mai bine, acesta trebuie așezat într-un suport cu apă și ținut departe de calorifere sau alte surse de căldură.
Indiferent dacă este împodobit în noiembrie sau în Ajun, bradul de Crăciun rămâne unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de iarnă.

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