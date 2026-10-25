7 orașe din Europa care se transformă de Crăciun în locuri de poveste. Destinațiile de neratat în iarna 2026

Descoperă 7 orașe din Europa cu târguri de Crăciun spectaculoase în 2026. Destinații de poveste pentru vacanța de iarnă.

Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, numeroase orașe europene se pregătesc să își deschidă celebrele târguri de Crăciun. Străzile sunt decorate cu luminițe, piețele istorice se umplu de căsuțe din lemn, iar turiștii pot descoperi tradiții, preparate locale și peisaje spectaculoase.

De la capitale europene cunoscute până la orașe medievale mai puțin aglomerate, există destinații pentru toate preferințele.

Cele mai frumoase destinații europene pentru Crăciunul din 2026

1.⁠ ⁠Strasbourg, Franța – orașul supranumit Capitala Crăciunului

Articolul continuă după reclamă

Strasbourg este una dintre cele mai cunoscute destinații europene în perioada sărbătorilor de iarnă. Tradiția târgului de Crăciun datează din 1570, iar centrul istoric se transformă anual într-un adevărat spectacol de lumini. Piața Kléber găzduiește un brad impresionant, în timp ce cartierul Petite France atrage turiștii prin casele sale tradiționale și canalele decorate festiv.

În 2026, târgurile de Crăciun sunt programate între 26 noiembrie și 24 decembrie.

2.⁠ ⁠Colmar, Franța – orașul care pare desprins dintr-un basm

Colmar este celebru pentru casele colorate, străduțele pietruite și arhitectura tradițională din Alsacia. În perioada Crăciunului, centrul istoric găzduiește mai multe târguri, unde vizitatorii pot cumpăra decorațiuni realizate manual, dulciuri și produse locale. Una dintre principalele atracții este cartierul Petite Venise, unde clădirile decorate se reflectă în apă.

Colmar poate fi vizitat împreună cu Strasbourg, într-o vacanță dedicată celor mai frumoase târguri de Crăciun din Alsacia.

3.⁠ ⁠Viena, Austria – târguri spectaculoase în fața palatelor imperiale

Capitala Austriei este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor în sezonul sărbătorilor. Târgul organizat în Rathausplatz, în fața Primăriei, este cunoscut pentru decorațiunile impresionante, produsele tradiționale și atmosfera festivă. Un alt loc spectaculos este Palatul Schönbrunn, unde târgul de Crăciun se desfășoară într-un decor imperial. În 2026, târgul din Rathausplatz este programat între 13 noiembrie și 26 decembrie, iar cel de la Schönbrunn între 6 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027.

4.⁠ ⁠Praga, Cehia – un Crăciun printre clădiri medievale

Praga oferă unul dintre cele mai spectaculoase decoruri pentru o vacanță de iarnă. Piața Orașului Vechi devine centrul sărbătorilor, cu standuri tradiționale, decorațiuni și preparate specifice sezonului. Turiștii pot combina vizitarea târgurilor cu plimbări pe Podul Carol sau excursii la Castelul din Praga. Seara, luminile festive transformă centrul istoric într-un decor romantic, potrivit pentru o escapadă de câteva zile.

5.⁠ ⁠Rothenburg ob der Tauber, Germania – un oraș medieval de poveste

Pentru cei care preferă destinațiile mai mici, Rothenburg ob der Tauber este o alegere aparte. Orașul german și-a păstrat o mare parte din arhitectura medievală, iar casele tradiționale și străzile înguste creează o atmosferă specială. În perioada sărbătorilor, centrul istoric găzduiește târgul Reiterlesmarkt, cunoscut pentru tradițiile sale. Este o destinație potrivită pentru turiștii care vor să descopere farmecul Crăciunului german într-un decor istoric.

Unde pot merge românii pentru un Crăciun de poveste

6.⁠ ⁠Budapesta, Ungaria – o destinație accesibilă și spectaculoasă

Budapesta reprezintă o alternativă atractivă pentru românii care vor să viziteze un târg de Crăciun fără să călătorească foarte departe. Capitala Ungariei găzduiește mai multe evenimente festive, printre care târgul din fața Bazilicii Sfântul Ștefan și cel din Piața Vörösmarty. Vizitatorii pot descoperi produse artizanale, preparate tradiționale și decorațiuni spectaculoase. Pentru turiștii din vestul României, Budapesta poate fi o opțiune convenabilă inclusiv pentru o călătorie cu mașina.

7.⁠ ⁠Rovaniemi, Finlanda – locul unde îl poți întâlni pe Moș Crăciun

Rovaniemi este una dintre cele mai cunoscute destinații de iarnă din nordul Europei. Situat în Laponia finlandeză, orașul este promovat drept casa oficială a lui Moș Crăciun. Principala atracție este Satul lui Moș Crăciun, unde vizitatorii pot traversa Cercul Polar și pot participa la activități specifice sezonului.