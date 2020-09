5 categorii de produse pe care le poti amaneta foarte usor

Spuneam in introducerea acestui articol despre faptul ca aurul si argintul reprezinta cele mai des amanetate metale pretioase. Asta nu inseamna ca persoanele care doresc sa obtina rapid o anumita suma de bani nu pot lasa la amanet si metale pretioase rare. Platina este unul dintre cele mai bune exemple, in acest sens. Pietre pretioase pot face si ele obiectul unui contract de amanetare, deoarece valoarea bijuteriilor din metale scumpe este, in general, in crestere. Asadar, reprezinta un bun ofertant pentru casele de amanet. Calitatea si starea acestora sunt doua criterii esentiale pentru stabilirea unui pret de amenetare final.

Produse simplu de amanetat: Autoturismele

Amanetarea unor autoturisme atrage sume mai mari de bani, comparativ cu celelalte produse despre care am discutat in randurile de mai sus. In aceste cazuri, casele de amanet colaboreaza sau detin propriile garaje, ce pot realiza o evaluarea corecta in cel mai scurt timp posibil. Exista si posibilitatea ca un astfel de garaj sa ofere consultanta in vederea vanzarii autovehiculului, in cazul in care clientul isi doreste acest lucru. In cazul autoturismelor, cei care le lasa la o casa de amanet pot beneficia si de o perioada de gratie, in cazul in care suma de bani prestabilita nu a fost restituita la timp.

Vezi ofertele din reteaua de case de amanet Midas din Bucuresti! Te bucuri de servicii profesionale, atat in etapa de evaluare, cat si in cea de pastrare. Midas Amanet iti permite sa amanetezi aur, argint, platina, telefoane mobile, PC-uri, laptopuri, tablete si autoturisme, in conditii extrem de avantajoase!