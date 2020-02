Cadouri de Sfântul Valentin

Haina il face pe om

In general, lenjeria sexy este un cadou clasic de Sf. Valentin, dar, in functie de firea jumatatii tale, puteti face o gluma sau puteti intoarce lenjeria pe dos. Ma rog, cliseul lenjeriei. Ii puteti lua ciorapi caldurosi sau pijama flausata, in loc de chilotei cu dantela. Sau chiar boxeri cu mesaje haioase. Sau motivationale. Veti arata ca va pasa mai putin de fanteziile voastre si va concentrati pe nevoile celuilalt, chiar si in cea mai pasionala zi din an.

Dragostea trece prin stomac

Ei bine, da, este chiar asa. De la cina romantica in doi, pana la tableta de ciocolata de dieta, nu veti da niciodata gres cu ceva dulce. Macar gestul sa fie dulce. Puteti gati acasa pentru jumatate, sau puteti alege restaurantul favorit, puteti sari cina pentru lucruri mai importante, esential este sa va asigurati ca jumatatea dumneavoastra si-a luat o doza de energie si din ceva delicios de mancare, nu doar din iubire.

Lucrul de mana