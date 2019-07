Pentru a putea asigura creșterea și dezvoltarea sănătoasă a plantelor, precum și obținerea unei recolte cât mai satisfăcătoare este nevoie întotdeauna de tratamente adecvate problemelor specifice fiecărei plante și de priceperea de a ști când și cum să folosim aceste produse. Există mai multe tipuri de astfel de soluții, pe care pentru a le utiliza în mod corespuzător este bine să ne informăm din timp și cu atenție asupra efectelor și aplicabilității lor.

Pentru a afla care sunt cele mai bune fungicide pentru plante cel mai bine este să apelăm la o firmă specializată în comercializarea acestui tip de produse, așa cum este Esenzi.ro, care dispune de toate detaliile și informațiile necesare pentru a asigura protecția corespunzătoare a plantelor și obținerea recoltelor dorite.

Ce sunt fungicidele?

Fungicidele sunt substanțe chimice sau organisme biochimie esențiale pentru practicarea unei agriculturi de calitate, destinate distrugerii sporilor de ciuperci sau fungi și întreținerii culturilor. Există două tipuri de fungicide, respectiv fungicide de contact și fungicide sistemice.

Ce sunt fungicidele de contact?

Acest tip de fungicide au rolul de a proteja planta împotriva ciupercilor, împiedicând apariția și dezvoltarea acestora. Ele oferă protecție plantei atâta timp cât această substanță o acoperă. Apărarea oferită poate varia între 7 și 14 zile, în funcție de tipul de produs și de condițiile climaterice. O ploaie poate limita foarte mult eficacitatea folosirii acestui tip de produs. Aplicarea acestei soluții după instalarea bolii nu mai are nicio eficiență. În funcție de tipul produsului, protecția oferită poate fi extinsă sau doar pentru anumite tip de spori. În cazul acestui tip de fungicide substanța nu pătrunde în interiorul plantei, oferind protecție doar la exterior.

Ce sunt fungicidele sistemice?

Acest tip de produs oferă protecție împotriva apariției și instalării sporilor de ciuperci sau fungi. Însă spre deosebire de fungicidele de contact, acțiunea substanței nu se limitează doar la suprafața plantei. Acest tip de produse pătrund în interiorul structurii plantei, oferind protecție din interior și de lungă durată. Eficacitatea folosirii acestui produs nu este afectată și limitată de frecvența ploilor, cu condiția ca aceasta să nu se producă imediat după aplicarea acestui produs, oferindu-i suficient timp pentru a pătrunde în interiorul plantei. Utilizatea acestui tip de substanță este utilă chiar și după instalarea ciupercii, cu condiția ca acest proces să fie în fază incipientă.

Datorită modului de acțiune, este recomandat ca acest tip de produs să nu fie aplicat de mai mult de 2-3 ori în fiecare sezon, pentru a nu întari rezistența la acest tip de tratament.

Care sunt cele mai bune fungicide de pe piață?

În primul rând trebuie să specificăm faptul, că un produs este bun atâta timp cât este folosit conform recomandărilor și pentru tratarea tipului de probleme pentru care este destinat. Tocmai de aceea, pentru a lua cea mai bună decizie, este bine să ne documentăm cu atenție în privința tratamentelor, în ceea ce privește calitățile și scopul produselor, dar mai ales să nu ezităm să cerem sfatul specialiștilor. Aceștia sunt mereu la curent cu cele mai noi și mai eficiente metode de combatere a dăunătorilor de orice tip, dar și cu cele mai noi și mai eficace produse de pe piață în acest sens.

Orice agricultor responsabil se va informa cu atenție atât în privința pericolelor ce pot afecta culturile, fie că este vorba de ciuperci, insecte sau diverse boli, în privința tratamentelor ce trebuie aplicate, asupra frecvenței lor, dar și în privința celor mai eficiente produse de pe piață.

Unul dintre cele mai bune produse de acest tip, cu spectru de acțiune foarte larg este Actobat MZ 69 WG. Acesta este un fungicid ce combate mana cepei, mana cartofului, mana castraveților, mana roșiilor. El beneficiază de un mod dublu de acțiune: sistemic și de contact. Substanțele active sunt cunoscute pentru că întrerup formarea pereților celulari ai ciupercii, fungicidul fiind activ în toate stadiile ciclului evolutiv. Produsul oferă o bună prevenție și activitate curativă și antisporulantă, asigurând o protecție îndelungată a culturii. Dimetomorf, principala substanță aflată în compoziție, acționează în ciclul de dezvoltare al manei în fiecare etapă a dezvoltării peretelui celular.

Un alt produs remarcabil este Bravo 500 SC. Acesta este un fungicid de contact cu spectru larg de combatere a bolilor, ce beneficiază de o formulă specială ce are la bază o tehnologie unică. Aplicată la debutul perioadei de risc de declanșare a procesului de îmbolnăvire, soluția previne infestarea cu agenți patogeni și stopează dezvoltarea acestora. În plus produsul prezinta risc scăzut de apariție a rezistenței bolilor. Acesta este un produs de contact cu acțiune multiplă, preventivă, care acționează la suprafața plantelor prin inhibarea germinației sporilor ciupercii. Soluția conține o serie de adjuvanți și surfactanți incorporați care ofera o distribuție uniformă pe plante, precum și o aderență foarte bună chiar și in conditii de precipitații usoare. BRAVO 500 SC se aplică preventiv, înainte de apariția bolii. Intervalul dintre tratamente este de 7-12 zile și se poate adapta în funcție de cultură și de evoluția condițiilor climatice.

La ora actuală există numeroase produse deosebit de eficiente în prevenirea și combaterea dăunătorilor plantelor. Pentru a achiziționa cele mai bune fungicide pentru plante și pentru a afla mai multe informații despre aceste produse, accesați magazinul online Esenzi.ro!