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Cât timp trebuie să lași vasele murdare la înmuiat înainte să le speli? Ce spun experții

Să lași la înmuiat vasele murdare înainte de a le spăla poate fi o variantă bună, mai ales dacă există resturi de mâncare pe suprafața vaselor. Totuși, nu este nevoie să lași la înmuiat toate vasele, de exemplu cele care sunt puțin murdare. Specialiștii nu recomandă ca vasele să fie lăsate la înmuiat peste noapte.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 11:00 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 11:11
Cât timp ar trebui lăsate vasele la înmuiat | Profimedia
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Specialiștii recomandă ca vasele să fie lăsate la înmuiat pentru câteva minute, nu peste noapte, în cazul acelor vase care au pe suprafață resturi de mâncare.

Cât timp ar trebui lăsate vasele la înmuiat

Specialiștii de la Good Housekeeping Institute spun că nu este nevoie să fie lăsate la înmuiat vasele care sunt puțin murdare. Un detergent de vase de calitate ar trebui să îndepărteze rapid grăsimea și resturile dacă este folosit împreună cu apă caldă.

Pentru resturile alimentare moi, precum sosurile sau gălbenușurile de ou, este recomandat ca vasele să fie înmuiate pentru 5-10 minute. Cel mai bine ar fi să speli vasele imediat, pentru a nu deveni greu de îndepărtat, dar un timp de 5-10 minute este suficient pentru a se înmuia resturile.

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Dacă ai vase în care ai gătit paste sau terci de ovăz, este bine să lași 10-20 minute vasele la înmuiat. Au nevoie de mai mult timp pentru ca resturile de mâncare să se poată desprinde. Specialiștii nu recomandă să lași vasele la înmuiat peste noapte.

Cu toate că apa caldă și detergentul ajută la înmuierea resturilor alimentare care se desprind mai greu, să lași vasele la înmuiat cu orele nu este o soluție. Apa se răcește și pot să apară mirosurile neplăcute.

Ce să ai vedere ca să speli vasele mai rapid

Este bine să folosești un detergent de vase de calitate, astfel încât să elimini timpul în care ar trebui să lași vasele la înmuiat înainte de a le spăla. Alege un burete potrivit pentru fiecare tip de murdărie.

De exemplu, vasele cu strat antiaderent și cele delicate au nevoie de bureți sau lavete mai moi, iar pentru vasele pe care murdăria persistă poți alege un burete abraziv. De ajutor îți poate fi și o racletă pentru vase, care ajută, în special pe suprafețele plane, cum ar fi farfuriile sau tăvile de cuptor.

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