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De ce pun unele gospodine un șervețel de hârtie în punga cu salată. Trucul simplu care ajută la păstrarea prospețimii

Te-ai întrebat de ce pun gospodinele un șervețel de hârtie în punga cu salată? E un truc care te poate ajuta în bucătărie mai mult decât crezi.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 11:00 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 13:58
Unele trucuri te pot ajuta să păstrezi alimentele proaspete cât mai mult timp | Shutterstock
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Cu prețurile în continuă creștere, risipa alimentelor poate fi o greșeală ușor de evitat, dar care devine foarte scumpă pe termen lung.

Un singur drum la supermarket poate avea acum un preț dublu față de acum câțiva ani, așa că orice metodă de a folosi eficient alimentele te poate ajuta să economisești.

Gospodine din întreaga lume știu mai multe trucuri care țin alimentele proaspete cât mai mult timp, ca să ai oportunitatea să le și consumi, scrie The Daily Meal.

Unul dintre cele mai utile presupune folosirea unui simplu șervețel de bucătărie.

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Cum păstrezi alimentele proaspete cât mai mult timp

În fiecare an, la nivel global, aproximativ 1.3 miliarde de tone de alimente sunt risipite și ajung la gunoi, deși pot fi consumate în continuare. Aceste alimente generează 8-10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, scrie Forbes.

Conform Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), alimentele pierdute și risipite ar putea hrăni 1.26 miliarde de oameni care suferă de foame.

În acest context, folosirea alimentelor pe care le cumperi nu doar că te ajută să economisești, dar ajută și planeta.

Există câteva trucuri simple care te pot ajuta să păstrezi alimentele proaspete cât mai mult timp.

Spală fructelor de pădure

Potrivit Forbes, o metodă simplă să păstrezi fructele de pădure proaspete cât mai mult timp e să le lași la înmuiat 5 minute, într-o soluție cu 3 părți de apă la 1 parte de oțet alb. După aceea, clătește-le bine.

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Soluția de oțet ajută la eliminarea bacteriilor și a sporilor de mucegai. Ceea ce va menține fructele proaspete mai mult timp.

Nu îndepărta ambalajul cărnii

Carnea e unul dintre cele mai scumpe alimente, așa că utilizarea sa maximă e foarte importantă. Experții sfătuiesc să ții carnea în ambalajul original, pentru a evita contaminarea altor spații din frigider.

Frigiderul trebuie să aibă maxim o temperatură de 4 grade Celsius. Dacă nu gătești imediat carnea, o poți băga în congelator, ceea ce va prelungi semnificativ perioada în care poate fi consumată.

Nu amesteca unele fructe și legume

Mai multe tipuri de fructe și legume emană compuși care duc la stricarea mai rapidă a altor alimente. Gazul de etilenă e emanat de alimente precum mere, avocado, banane, pere, ardei și roșii.

Dacă pui astfel de alimente lângă fructe și legume sensibile la etilenă, precum castraveți, spanac și varză, acestea se pot strica mai repede.

Nu ține ceapa și usturoiul în frigider

Deși frigiderul funcționează minunat pentru majoritatea alimentelor, ceapa și usturoiul rezistă mai bine în afara lui.

Ceapa și usturoiul trebuie să fie depozitate într-un loc răcoros, întunecat și uscat, cum ar fi o cămară sau un beci.

De asemenea, roșiile, dovlecii de iarnă și cartofii se păstrează cel mai bine într-un spațiu răcoros, uscat și bine aerisit, ferit de lumina directă a soarelui. Pentru a preveni încolțirea cartofilor, nu trebuie să îi ții în apropierea cepei.

Congelează făina și cerealele

Alimente de bază precum făina, pastele și cerealele deja rezistă semnificativ mai mult decât altele, mai ales dacă le ții în recipente potrivite, departe de umiditate, praf și insecte.

Dar dacă vrei să reziste și mai mult timp și ai spațiul necesar, experții recomandă să le ții în congelator.

Ține nucile și semințele în frigider

Nucile și semințele sunt bogate în grăsimi nesaturate. Aceste uleiuri naturale pot râncezi când sunt expuse la căldură, lumină, aer sau umiditate. Pentru a le păstra proaspete mai mult timp, experții recomandă să le ții în frigider, unde pot rezista până la 6 luni.

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Le poți pune și în congelator, unde rezistă până la 1 an.

Ferește condimentele de lumina soarelui

Umiditatea, lumina și căldura pot scurta durata de conservare a condimentelor. Acestea trebuie să fie ținute în borcane de sticlă, într-un loc răcoros, întunecat și uscat din bucătărie, cum ar fi un dulap sau un sertar.

De ce pun unele gospodine un șervețel de hârtie în punga cu salată

Unele dintre alimentele care se strică cel mai repede, dacă nu ai grijă, sunt verdețurile, precum salata, spanacul, pătrunjelul și altele.

Dacă vrei să te asiguri că salata nu se va strica înainte să te bucuri de ea, o soluție simplă presupune un simplu șervețel de hârtie.

Pentru acest truc, spală salata și scutur-o pentru a scăpa de cât mai multă apă, scrie Andrea Dekker. După aceea, așează un șervețel de hârtie pe fundul recipientului în care vei pune salata. Acesta va absorbi excesul de umiditate, ceea ce îți va păstra salata proaspată mai mult timp, după ce o bagi în frigider.

Pentru salata gata tăiată, poți introduce direct șervețelul în pungă înainte să o bagi în frigider.

Pentru verdețuri, poți folosi aceeași metodă sau le poți înfășura doar baza într-un șervețel, înainte să le ții la frigider într-o pungă.

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