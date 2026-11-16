Ce se poate întâmpla cu sănătatea ta dacă ai mucegai negru în casă. Efectele mai puțin cunoscute și semnele de alarmă

Mucegaiul negru din locuință poate provoca alergii, probleme respiratorii și alte simptome. Cum îți poate afecta sănătatea și creierul și care sunt semnele de alarmă.

Ce se poate întâmpla cu sănătatea ta dacă ai mucegai negru în casă | Profimediaimages.ro

Mucegaiul negru poate apărea în baie, în subsol sau pe pereții afectați de umezeală. Deși mulți îl consideră doar o problemă de curățenie, expunerea la mucegai poate avea efecte asupra sănătății. De la tuse, iritații și congestie nazală până la oboseală, dureri de cap și dificultăți de concentrare, unele simptome nu trebuie ignorate. Cât de periculos este, de fapt, mucegaiul negru și ce spun specialiștii despre efectele sale asupra creierului?

Ce se poate întâmpla cu sănătatea ta dacă ai mucegai negru în casă

Mucegaiul negru este una dintre problemele care pot apărea în locuințele cu umiditate ridicată. Îl poți găsi în baie, în subsol, pe pereți sau în apropierea ferestrelor unde există infiltrații de apă. Pe lângă aspectul neplăcut, acesta poate afecta calitatea aerului și poate provoca probleme de sănătate.

Expunerea la mucegai poate duce la alergii, iritații și probleme respiratorii. Unele persoane se pot confrunta și cu oboseală, dureri de cap sau dificultăți de concentrare. Totuși, nu toate efectele despre care se vorbește sunt confirmate de oamenii de știință.

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Atunci când vorbim despre mucegai negru, ne referim de multe ori la o ciupercă numită Stachybotrys chartarum. Aceasta are o culoare verde-închis spre negru și se dezvoltă în special în spațiile cu umezeală persistentă.

Sporii de mucegai sunt microscopici și se găsesc în mod natural în mediul înconjurător. Ei pot ajunge în locuință prin uși și ferestre deschise, prin sistemele de ventilație sau pot fi aduși pe haine, încălțăminte și blana animalelor de companie.

Odată ajunși în casă, sporii se pot dezvolta dacă găsesc condițiile potrivite. Mucegaiul preferă spațiile calde și umede, unde există materiale pe care se poate hrăni. Printre acestea se numără lemnul, hârtia și materialele folosite la construcția pereților.

Din acest motiv, mucegaiul negru apare frecvent în băi, subsoluri, camere de spălat rufe și în zonele afectate de infiltrații. Ferestrele care nu sunt bine izolate sau țevile care pierd apă pot favoriza, de asemenea, apariția lui.

Cât de periculos este mucegaiul negru pentru sănătate

Mucegaiul negru poate provoca probleme de sănătate, însă nu este neapărat mai periculos decât alte tipuri de mucegai întâlnite în locuințe. Potrivit specialiștilor de la Cleveland Clinic, expunerea la mucegai poate declanșa reacții alergice și probleme respiratorii.

Unele tipuri de mucegai, inclusiv Stachybotrys chartarum, pot produce micotoxine. Acestea sunt substanțe toxice naturale care, în cantități mari, pot avea efecte nocive asupra organismului.

Totuși, faptul că un anumit tip de mucegai poate produce toxine nu înseamnă automat că orice persoană care intră în contact cu el va suferi o intoxicație.

Ce simptome poate provoca mucegaiul negru

Efectele expunerii diferă de la o persoană la alta. Unii oameni nu observă nicio schimbare, în timp ce alții pot dezvolta simptome alergice sau respiratorii.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), contactul cu mucegaiul poate provoca:

Iritații și înroșirea ochilor;

Nas înfundat sau secreții nazale;

Dureri sau iritații în gât;

Tuse persistentă;

Respirație șuierătoare;

Iritații și erupții pe piele.

Persoanele care suferă de astm sau au alergii la mucegai pot avea reacții mai puternice. Același lucru este valabil și pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit. În anumite situații, acestea pot dezvolta inclusiv infecții fungice.

Riscurile depind și de nivelul de expunere. Persoanele care intră în contact cu o cantitate mare de mucegai, de exemplu atunci când manipulează fân mucegăit, pot avea reacții mai severe, scrie nypost.com.

Poate mucegaiul negru să afecteze creierul și sănătatea mintală?

Acesta este unul dintre subiectele care au atras atenția cercetătorilor. Persoanele care locuiesc sau lucrează în clădiri cu umezeală și mucegai au raportat uneori simptome precum oboseală, dureri de cap, anxietate și stări depresive.

Unele persoane au vorbit și despre probleme de concentrare, dificultăți de memorare și senzația de ceață mentală, cunoscută și sub numele de „brain fog”.

Există și studii realizate pe animale care au analizat efectele expunerii la sporii de Stachybotrys chartarum. În unele experimente, șoarecii expuși la doze mari au prezentat inflamații la nivelul creierului, probleme de memorie și comportamente asemănătoare anxietății.

Cu toate acestea, rezultatele obținute pe animale nu demonstrează că aceeași reacție apare și la oameni.

Până acum, studiile controlate nu au confirmat că nivelurile obișnuite de mucegai din locuințe permit micotoxinelor să treacă de bariera hemato-encefalică și să provoace leziuni neurologice.

Asta nu înseamnă că simptomele raportate de persoanele care locuiesc în spații cu mucegai nu sunt reale. Există și alte explicații posibile.

De exemplu, alergiile constante, nasul înfundat și crizele de astm pot afecta somnul. O persoană care nu se odihnește suficient poate deveni obosită, iritabilă și poate avea dificultăți de concentrare.

Ce trebuie să faci dacă descoperi mucegai negru în casă

Primul pas este să identifici și să elimini sursa umezelii. Dacă nu rezolvi această problemă, mucegaiul poate reapărea chiar și după ce ai curățat pereții.

Verifică țevile, ferestrele și zonele în care există infiltrații. Repară eventualele scurgeri și asigură o ventilație corespunzătoare, mai ales în baie și în bucătărie.

Dacă mucegaiul ocupă o suprafață mică și se află pe o suprafață dură, CDC recomandă curățarea cu apă fierbinte și săpun sau cu un produs special pentru îndepărtarea mucegaiului.

În timpul curățării, este important să te protejezi. Poartă mănuși, ochelari de protecție și o mască respiratorie N95.

În schimb, materialele poroase afectate, precum covoarele, izolația sau anumite porțiuni de rigips, pot necesita îndepărtare și înlocuire. Mucegaiul poate pătrunde în interiorul acestora, ceea ce face curățarea mult mai dificilă.

Dacă mucegaiul acoperă o suprafață mare, se află în interiorul pereților sau a ajuns în sistemul de ventilație, este recomandat să apelezi la o firmă specializată în îndepărtarea mucegaiului. Același lucru este valabil dacă ai reacții alergice în timpul curățării.

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