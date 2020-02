Claas pentru agricultori cu clasa!

Fiind un furnizor online specializat in comercializarea de piese de schimb pentru tractoare si combine, clientii gasesc cu usurinta piese Claas sau pentru orice alt brand. De asemenea, tot de pe acest site se pot aproviziona cu pesticide, erbicide, ingrasamant sau accesorii si piese pentru utilajele lor.

Brand-ul Claas, comercializat si de Tractorsud.ro, a devenit sinonim cu automatizarea agriculturii, deoarece este un producator cu traditie si cu o reputatie pe masura. In materie de combine, modelul Tucano 580-550 ramane una din cele mai noi inovatii de la Claas. Avantajele sistemului APS HYBRID se dovedesc a fi deosebit de eficiente in conditii dificile. Datorita reglarii separate a sistemului de treiere APS si a separarii reziduale a boabelor ROTO PLUS, masina poate fi parametrizata precis in functie de conditiile de moment. Toate regimurile si parametrii pot fi verificati cu usurinta pe CEBIS.

Avantajele esentiale ale sistemului CLAAS, disponibil din fericire si pe Tractorsud.ro, apar inca de la prima folosire. Acceleratia recoltei de la 3 m / s la 20 m / s, si chiar inainte de a ajunge la bataie, declanseaza un lant de procese extrem de eficiente:

-Accelerarea recoltei asigura o mai buna separare.