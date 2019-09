Cu cât se vinde o casă în județul Giurgiu, la mai puțin de 50 km de București

Județul Giurgiu se află în sud estul României, în Muntenia, la granița cu Bulgaria și la o distanță de 50 de kilometri de București. Situat în Lunca Dunării, se învecinează cu județele Teleorman, Dâmbovița, Ilfov și Călărași. Din punct de vedere imobiliar, Giurgiu a cunoscut o dezvoltare majoră în ultimii ani datorită apropierii de Capitală, după ce tot mai mulți români s-au arătat interesați de locuințe în mărginimea Bucureștiului.

Cei 50 de kilometri care despart județul de Capitală au contribuit la transformarea zonei cu terenuri extravilane în adevărate cartiere rezidențiale, cu case noi contruite de dezvoltatori imobiliari. Aceștia au înțeles avantajul zonei și au ridicat în județul Giurgiu construcții de locuințe care au prezentat interes atât pentru cei din județ, cât și pentru bucureștenii care au vrut să renunțe, de exemplu, la traiul la bloc.

Județul Giurgiu, alternativa mai ieftină pentru traiul la casă

Cei ce își doresc să locuiască la casă în apropiere de București se pot orienta spre județul Giurgiu. Alternativa achiziționării unei locuințe scumpe în Capitală are drept principal avantaj distanța relativ mică, mai ales pentru zone precum Săbăreni, la doar 11 kilometri de Centura Bucureștiului sau Bacu, localitate aflată la puțin peste 20 de km.

Prețul unei case de vânzare în județul Giurgiu, la mai puțin de 50 km de București

Una dintre variantele pentru o casă de vânzare în județul Giurgiu este localitatea Bacu. Doar 21 de kilometri despart zona de Capitală, iar din acest motiv construcțiile s-au realizat în număr mare aici. De exemplu, într-un cartier rezidențial cu construcții noi din Bacu, o casă P+1, cu patru camere și trei băi, finisată, costă aproape 90.000 de euro.

O altă comună și mai aproape de Capitală, la doar 11 kilometri, cu intrare din șoseaua de Centură, este Săbăreni. De exemplu, pe HomeZZ.ro, una dintre cele mai mari platforme online de imobiliare din România, un anunț cu vilă de vânzare în Săbăreni sună cam așa: “Aproape de Bucuresti, la 11 km de Șoseaua de Centură, în Săbăreni, zonă rezidentială nouă, casă P+1+pod alcatuita din 5 camere, bucatarie, 2 bai, holuri si casa scării însumând 120 mp utili + terasa, cameră tehnică si pivnită. Structura din beton armat, zidarie din caramida, tencuita, izolata termic cu polistiren cu densitatea 80 si vata minerala. Se vinde complet finisata, la cheie. Gresia, faianta, parchetul si obiectele sanitare pot fi alese de cumparator. Centrala termica pe gaz in condensatie, calorifere. Are Certificat de performanta energetica clasa A, documentatie cadastrala si este intabulata in Cartea Funciară. Se poate cumpara cu credit bancar. Pret 84.000 EUR, negociabil; Comision 0”.

Dezvoltatorii imobiliari au valorificat și această zonă care a ajuns să concureze la nivelul preturilor cu zone periferice ale Bucureștiului, precum cartierul Latin sau Prelungirea Ghencea.

O a treia variantă și mult mai ieftină este Călugăreani. Aici, pentru o casă de vânzare cu cinci camere, 180 mp suprafață utilă și o curte foarte mare de jur împrejur, cumpărătorul va scoate din buzunar 53.000 de euro.