Furnicile pot invada locuința odată cu venirea frigului. Află de ce apar toamna în casă și ce metode eficiente te ajută să scapi de ele.

De ce apar furnicile în casă când temperaturile scad. Ce recomandă specialiștii ca să scapi de ele și să nu se mai întoarcă | Shutterstock

Sezonul rece se apropie, iar temperaturile scăzute determină numeroși dăunători să caute adăpost în locuri mai călduroase. Dacă te confrunți cu o invazie de furnici în locuință în această toamnă, fenomenul nu este neobișnuit. Pe măsură ce vremea se răcește, aceste insecte își caută locuri potrivite pentru a supraviețui, iar casa ta poate deveni un refugiu ideal.

De ce apar furnicile în casă toamna și cum scapi de ele

Furnicile se pot adăposti în subsoluri, în lemnele depozitate lângă locuință, în crăpăturile pereților sau chiar în interiorul casei. Primele perioade cu temperaturi scăzute le pot determina să exploreze spațiile în care găsesc căldură, hrană și umiditate. Astfel, te poți trezi cu mici colonii în bucătărie, baie sau în apropierea ferestrelor și ușilor.

Deși majoritatea furnicilor care pătrund în locuințe nu reprezintă un pericol major, prezența lor poate deveni deranjantă. Mai mult, o singură furnică cercetașă poate descoperi o sursă de hrană și poate lăsa în urmă o urmă chimică pe care alte furnici o vor urma. În scurt timp, câteva insecte se pot transforma într-un șir întreg.

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Chiar dacă ai impresia că ai scăpat de ele odată cu venirea frigului, furnicile pot continua să se adăpostească în interiorul locuinței. Unele specii își reduc activitatea în perioadele reci, ceea ce nu înseamnă neapărat că au dispărut.

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Cum împiedici furnicile să intre în casă toamna

Prevenția este una dintre cele mai eficiente metode prin care poți ține furnicile și alți dăunători departe de locuință. Deși este dificil să blochezi fiecare spațiu prin care ar putea pătrunde, există câteva măsuri simple care pot reduce considerabil riscul unei infestări.

În primul rând, verifică atent obiectele pe care le aduci în casă. Ghivecele cu plante, decorațiunile de toamnă, lemnele pentru foc sau alte obiecte depozitate afară pot ascunde insecte fără să îți dai seama. Dacă ai lucrat în grădină, verifică și hainele înainte să intri în locuință.

Un alt pas important este să îndepărtezi frunzele uscate și resturile vegetale din apropierea casei. Acestea pot deveni locuri de adăpost pentru furnici și alte insecte. În plus, evită să depozitezi lemne direct lângă pereții locuinței.

Verifică și zonele prin care furnicile ar putea pătrunde în interior. Crăpăturile din pereți, spațiile din jurul țevilor, ferestrele și marginile ușilor trebuie inspectate și, dacă este necesar, sigilate corespunzător.

Nu în ultimul rând, păstrează bucătăria curată. Firimiturile, resturile alimentare și recipientele cu produse dulci lăsate deschise pot atrage rapid furnicile. Depozitează alimentele în recipiente bine închise și șterge suprafețele după fiecare masă, te sfătuiesc cei de la Southernliving.

Cum scapi de furnicile care au intrat deja în casă

Dacă ai observat un șir de furnici pe blatul din bucătărie sau pe podea, încearcă să identifici sursa care le atrage. Verifică dulapurile, recipientele cu alimente, coșul de gunoi și zonele în care există urme de umezeală.

Dacă observi un număr mare de furnici în interior, este important să acționezi rapid. O atenție deosebită trebuie acordată furnicilor dulghere, care pot afecta lemnul și pot provoca deteriorări structurale atunci când își construiesc cuiburile în elementele din lemn ale locuinței. Acestea sunt atrase de lemnul umed sau deteriorat, așa că verifică eventualele scurgeri de apă și zonele afectate de umezeală.

Nu te baza exclusiv pe spray-urile pentru furnici. Aceste produse pot elimina insectele pe care le vezi, însă nu rezolvă neapărat problema coloniei. Furnicile vizibile reprezintă adesea doar o mică parte din întreaga colonie, iar cuibul poate fi ascuns în pereți, podele sau în apropierea locuinței.

Folosește momeli speciale pentru furnici. Momelile lichide sau sub formă de gel pot fi o soluție eficientă. Furnicile lucrătoare transportă substanța atractantă în colonie, unde aceasta poate ajunge și la alte exemplare. Respectă întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj și amplasează momelile departe de copii și animale de companie.

Ai răbdare și urmărește evoluția. După amplasarea momelilor, este posibil să observi inițial mai multe furnici în jurul acestora. Acest lucru nu înseamnă că tratamentul nu funcționează. Poate dura câteva zile până când activitatea coloniei începe să scadă.

Dacă infestarea persistă sau observi furnici dulghere și semne de deteriorare a lemnului, cel mai bine este să apelezi la o companie autorizată de combatere a dăunătorilor. Specialiștii pot identifica specia și sursa infestării și pot recomanda un tratament adecvat.