Știai că un simplu borcan cu orez, un robinet care picură sau o farfurie ciobită au o semnificație aparte în Feng Shui? Potrivit acestei tradiții, bucătăria este unul dintre cele mai importante locuri din casă, fiind asociată cu sănătatea, bunăstarea și prosperitatea familiei.

De ce să păstrezi un borcan cu orez în bucătărie, potrivit Feng Shui | Profimediaimages.ro

Există nouă reguli simple despre care se spune că pot contribui la atragerea abundenței și la menținerea armoniei în locuință.

Ce trebuie să ai în bucătărie pentru a atrage prosperitatea, potrivit Feng Shui

În Feng Shui, bucătăria nu este doar locul în care pregătim mâncarea. Este considerată un spațiu în care se întâlnesc simbolic energia familiei, sănătatea și resursele materiale. O postare publicată pe pagina de Instagram fengshui.expert prezintă nouă recomandări pentru amenajarea și îngrijirea bucătăriei, fiecare având o semnificație aparte.

1. Păstrează un borcan plin cu orez

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În tradiția chineză, orezul este asociat cu abundența și siguranța materială. Potrivit recomandărilor Feng Shui prezentate în postare, este bine să păstrezi un borcan sau un bol cu orez pe blatul ori pe masa din bucătărie. Recipientul trebuie să fie curat și îngrijit, iar orezul să fie păstrat într-un loc vizibil. Există și un ritual potrivit căruia un bol cu orez se așază sub pat timp de o lună, fiind apoi înlocuit. Acest obicei este asociat simbolic cu atragerea prosperității.

2. Ai grijă să nu lipsească sarea din bucătărie

Sarea este considerată, în anumite practici Feng Shui, un simbol al purificării și protecției. Recomandarea este să păstrezi sare într-un recipient curat, așezat la vedere în bucătărie. Unele ritualuri presupun și așezarea unui bol cu sare sub pat peste noapte, urmată de îndepărtarea acesteia în ziua următoare.

3. Menține frigiderul curat și bine aprovizionat

Frigiderul este asociat simbolic cu modul în care o familie își gestionează resursele. Potrivit Feng Shui, acesta ar trebui să fie curat, organizat și aprovizionat cu alimente proaspete. O altă recomandare este să existe în frigider alimente de mai multe culori: roșu, galben, verde, alb și albastru sau violet.

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4. Repară robinetele care picură

Un robinet care pierde apă este asociat, în simbolistica Feng Shui, cu risipirea resurselor financiare. Dincolo de această interpretare, repararea instalațiilor defecte este o măsură practică prin care poți evita consumul inutil de apă. În anumite ritualuri, o panglică roșie legată de țevile din bucătărie este considerată un simbol al protejării resurselor familiei.

5. Renunță la farfuriile și cănile ciobite

Vesela deteriorată este un alt lucru pe care practicile Feng Shui recomandă să nu îl păstrezi în bucătărie. Ideea este să folosești obiecte întregi, curate și frumoase, inclusiv în zilele obișnuite, nu doar atunci când ai musafiri.



6. Nu lăsa lamele cuțitelor expuse

În Feng Shui, obiectele ascuțite sunt asociate cu o energie considerată agresivă, cunoscută sub denumirea de Sha Qi. Din acest motiv, se recomandă ca lamele cuțitelor să fie păstrate în sertare sau în suporturi care le protejează. Această regulă are și un avantaj practic, deoarece contribuie la siguranța în bucătărie.

Cum să amenajezi bucătăria pentru armonie și abundență

7. Ai grijă ca bucătăria să fie bine luminată

Lumina este asociată cu energia Yang, considerată activă și pozitivă. Potrivit Feng Shui, o bucătărie luminoasă, cu o atmosferă caldă și primitoare, contribuie simbolic la echilibrul locuinței. Recomandarea este să folosești o iluminare suficientă și să nu lași colțurile încăperii în întuneric.

8. Păstrează aragazul curat și folosește toate arzătoarele

Aragazul este unul dintre cele mai importante obiecte din bucătărie în simbolistica Feng Shui. Acesta reprezintă hrana, resursele și prosperitatea familiei.

Se recomandă curățarea lui periodică, verificarea funcționării tuturor arzătoarelor și folosirea lor alternativă. În unele interpretări Feng Shui, inclusiv orientarea aragazului și direcția în care sunt poziționate butoanele au o semnificație în raport cu prosperitatea.

9. Alege cu atenție culorile bucătăriei

În Feng Shui tradițional, culorile sunt alese și în funcție de poziționarea bucătăriei în locuință. De exemplu, pentru o bucătărie orientată spre sud, recomandarea prezentată în postare este să nu fie folosit roșul în exces. În schimb, această culoare poate fi introdusă prin mici accente decorative. Potrivit principiilor Feng Shui, fiecare locuință are particularitățile sale, iar amenajarea trebuie adaptată spațiului.

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