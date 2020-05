De ce prezența unui obiect simplu, precum un dulap metalic, îți poate crește productivitatea în afaceri?

In anii 1970, in plin avans tehnologic, se vorbea despre o posibila disparitie a dulapului metalic, in favoarea metodelor computerizate de indosariere. Cu toate acestea, in ciuda dezvoltarii mediilor de stocare, intai pe floppy, apoi pe CD-uri si mai nou direct pe hard-uri, stick-uri USB sau chiar pe Internet, folosind cloud-uri, in anii 1990, mai mult de 95% dintre birourile lumii inca foloseau documente din hartie.

Astfel, in prezent, rolul computerelor a devenit unul de generator de documente, in timp ce rolul de depozitare a acestora a ramas dulapul metalic.

Indiferent de domeniul in care activeaza, orice companie de succes trebuie mai intai sa bifeze o serie de atuuri, cum ar fi organizarea si planificarea spatiului in care isi desfasoara activitatile sau pastrarea pe termen lung a arhivelor si contractelor. Solutia cea mai buna pentru acest lucru vine sub forma unui dulap metalic de buna calitate, care iti va putea aduce foarte multe avantaje. Un dulap metalic obisnuit consta dintr-o carcasa facuta din tabla de otel. Cu toate ca unele modele, facute pe comanda, sunt din lemn masiv, cele mai des intalnite dulapuri sunt fabricate din metal.

Chiar daca scopul de baza al unui dulap metalic este de a depozita si clasifica dosarele, una dintre functiile mai putin evidente este protejarea documentelor de praf, umezeala, lumina sau, in unele cazuri, chiar de caldura. Un dulap metalic de calitate va rezista la actiunea ruginii sau la impact fizic. Cabinetele individuale ale dulapului pot cantari foarte mult. Un raft plin cu documente poate atinge chiar si si greutati de 120-140 de kilograme, motiv foarte bun ca aceste piese de mobilier sa fie construite din materiale rezistente, de buna calitate!