Dușurile fără ușă pierd popularitate în 2026. Designerii recomandă alternative mai practice pentru băile moderne, de la panouri fixe din sticlă la cabine parțial închise.

Dușurile fără ușă nu mai sunt la modă în 2026. Ce soluții propun designerii pentru băile moderne | Profimediaimages.ro

Dușurile complet deschise, fără ușă sau cabină, nu mai sunt la fel de apreciate în amenajările moderne. Deși arată elegant și oferă senzația de spațiu, acestea pot crea probleme în utilizarea de zi cu zi. Apa ajunge pe podeaua băii, aerul rece pătrunde în zona de duș, iar întreținerea poate deveni dificilă. Designerii propun acum soluții mai practice, precum panourile fixe din sticlă, cabinele parțial închise și dușurile fără prag, dar cu delimitare.

Dușurile fără ușă nu mai sunt la modă în 2026. Ce soluții propun designerii pentru băile moderne

În 2026, designerii pun tot mai mult accent pe echilibrul dintre aspect și funcționalitate. Tendința nu înseamnă renunțarea la dușurile walk-in sau la accesul fără prag, ci alegerea unor soluții care limitează stropirea și oferă mai mult confort.

Panourile fixe din sticlă, cabinele cu uși și pereții despărțitori parțiali sunt câteva dintre variantele luate în calcul pentru băile moderne.

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De ce nu mai sunt dușurile complet deschise alegerea ideală

Un duș fără ușă poate transforma vizual o baie. Pardoseala pare continuă, încăperea este mai aerisită, iar lipsa ramelor și a mecanismelor oferă un aspect minimalist. Problema apare atunci când amenajarea trebuie folosită în fiecare zi.

Fără o delimitare suficientă, apa poate ajunge în afara zonei de duș. Podeaua rămâne udă, covorașele se usucă mai greu, iar umezeala poate afecta zonele din apropiere. În plus, într-o baie mai mare sau insuficient încălzită, lipsa unei uși poate crea senzația de frig în timpul dușului.

Potrivit TheCoolist, materialul arată că dușurile complet deschise pot fi mai greu de întreținut și pot oferi mai puțină intimitate în băile folosite de mai multe persoane.

Există și aspecte tehnice care trebuie luate în calcul. În cazul unui duș fără prag și fără ușă, pardoseala trebuie realizată cu o pantă corectă către scurgere. În caz contrar, apa poate ajunge în restul băii. De aceea, o astfel de amenajare trebuie planificată atent, încă din etapa renovării.

Ce soluții aleg designerii pentru băile moderne

Renunțarea la un duș complet deschis nu înseamnă că trebuie să alegi o cabină clasică, voluminoasă. Există mai multe variante care păstrează aspectul modern al băii, dar oferă și protecție împotriva apei.

1. Panourile fixe din sticlă

Una dintre cele mai practice variante este montarea unui singur panou fix din sticlă securizată. Acesta delimitează zona de duș și împiedică împrăștierea celei mai mari părți a apei.

Avantajul este că baia își păstrează aspectul aerisit. Nu există o ușă care să ocupe spațiu și nici mecanisme complicate care să necesite întreținere.

Archiproducts, într-un articol din septembrie 2026, prezintă panoul fix din sticlă printre soluțiile folosite pentru amenajarea dușurilor contemporane. Specialiștii atrag atenția că dimensiunea panoului și poziția capului de duș sunt importante pentru a limita stropirea.

2. Cabinele de duș cu uși din sticlă

Pentru cei care își doresc mai multă protecție împotriva apei și o temperatură mai confortabilă, cabina de duș cu ușă rămâne o alegere potrivită.

Modelele actuale au un design simplu, cu suprafețe mari de sticlă și rame discrete. Ușile batante sau cele glisante pot fi alese în funcție de spațiul disponibil.

Un studiu Houzz privind tendințele de amenajare a băilor, prezentat de Martha Stewart, arată că 85% dintre proprietarii care și-au renovat baia au ales un duș cu ușă. Ușile batante au fost preferate de 51% dintre respondenți, în timp ce modelele glisante au fost alese de 14%. Panourile fixe au reprezentat 7% dintre opțiuni.

Aceste date arată că, deși aspectul minimalist rămâne important, mulți proprietari preferă o delimitare clară a zonei de duș.

3. Dușurile fără prag, delimitate cu sticlă

O altă soluție este păstrarea dușului fără prag, dar adăugarea unui panou de sticlă pe una dintre laturi.

Această variantă este potrivită mai ales pentru persoanele care vor să evite treptele și diferențele de nivel dintre zona de duș și restul băii. Accesul este mai ușor, iar încăperea își păstrează aspectul modern.

4. Pereții despărțitori parțiali

Pentru băile în care există suficient spațiu, designerii iau în calcul și pereții despărțitori parțiali. Aceștia pot fi construiți din zidărie, combinați cu sticlă sau realizați integral din panouri transparente.

Rolul lor este să separe zona umedă de restul încăperii, fără să închidă complet spațiul. În același timp, pot oferi mai multă intimitate decât un duș complet deschis.

Archiproducts prezintă această variantă printre soluțiile moderne de delimitare a dușului. Un perete care nu ajunge până la tavan poate opri o parte din stropi și poate păstra circulația luminii în baie.