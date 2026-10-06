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Materialul care începe să înlocuiască parchetul laminat în locuințe. Rezistă la apă și este ideal pentru încălzirea în pardoseală

Parchetul laminat pierde teren în fața unui material tot mai apreciat, pentru că rezistă mai mult și încălzește mai bine locuința.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 09:51 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 12:15
Materialul care începe să înlocuiască parchetul laminat în locuințe. Rezistă la apă și este ideal pentru încălzirea în pardoseală | Shutterstok
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Tehnologia SPC este considerată tot mai des o soluție pentru locuințe, deoarece răspunde unor probleme cu care gospodăriile se confruntă: umflarea în contact cu apa, urmele lăsate de animalele de companie și deteriorarea cauzată de umezeală, potrivit newsweek.ro.

Aceste pardoseli din vinil cu interior rigid înlocuiesc din ce în ce mai mult parchetul laminat și vinilul clasic, deoarece oferă o durabilitate mai mare și se montează ușor.

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Materialul care rezistă la apă și este ideal pentru încălzirea în pardoseală

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Pardoselile SPC câștigă tot mai mulți adepți, deoarece sunt mai rezistente, se întrețin mai ușor și pot contribui la o încălzire mai eficientă a casei. Sunt potrivite pentru locuințele moderne, inclusiv pentru spațiile cu încălzire prin pardoseală și combină funcționalitatea, aspectul și avantajele pe termen lung.

Stone Plastic Composite (SPC) este realizat dintr-un amestec de calcar și polimeri PVC, care formează un miez stabil, subțire și foarte rezistent. Această structură îi oferă o rezistență ridicată, însă fără să afecteze aspectul pardoselii, care poate imita lemnul, piatra sau betonul, potrivit newsweek.ro.

Printre avantajele pardoselilor SPC se numără rezistența la apă. Față de parchetul laminat, care se poate umfla în contact cu apa, acest material absoarbe foarte puțină umezeală și rămâne stabil chiar și în condiții de variații de temperatură.

Din acest motiv, este potrivit pentru băi, bucătării și subsoluri, dar și pentru încăperile cu încălzire prin pardoseală, potrivit sursei citate mai sus.

Se montează rapid și fără lipire

Pardoselile SPC se montează fără adeziv, printr-un sistem de îmbinare cu clic, ceea ce permite o instalare rapidă. În plus, poate tolera mici denivelări ale suprafeței, ceea ce poate reduce timpul și costurile necesare pregătirii suportului.

Aceste pardoseli prezintă un avantaj și din punct de vedere acustic. Structura lor densă poate contribui la reducerea zgomotului produs în timpul mersului.

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Întreținerea pardoselilor SPC este simplă, deoarece suprafața este rezistentă la pete și la multe substanțe chimice, potrivit newsweek.ro.

Deși prețul inițial poate fi mai mare decât cel al unui laminat mai ieftin, costurile totale pot fi mai mici datorită duratei lungi de utilizare și necesarului redus de întreținere.

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