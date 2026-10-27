O femeie a transformat paleții ieftini din lemn într-o bucătărie de exterior. Cum arată rezultatul și cât de simplu este proiectul

O femeie a transformat paleții ieftini din lemn într-o bucătărie de exterior care a impresionat și a devenit rapid virală.

De câțiva ani, paleții au revenit în atenția publicului cu versatilitatea lor, obținută la un preț comparativ mic față de materiale similare.

O mamă din Marea Britanie a decis să îi folosească pentru a demonstra cum se poate construi o bucătărie de exterior din paleți, scrie Food Republic.

Ea a publicat rezultatele pe TikTok, unde au devenit rapid virale și au strâns zeci de comentarii.

Femeia a fost lăudată pentru idee și rezultatul final, cu atât mai impresionant dacă luăm în considerare materialul de bază.

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O femeie a transformat paleții ieftini din lemn într-o bucătărie de exterior

Potrivit mesajului de pe imagini, femeia a decis să construiască bucătaria de exterior la un preț redus, după ce soțul ei nu ar fi fost de acord cu un nou proiect de design, pentru că „ar fi costat prea mult”.

Ea a folosit 8 paleți pentru bucătaria de exterior, pe care a prezentat-o în imaginile publicate pe TikTok. Ea nu e prima care a realizat un astfel de proiect, cum astfel de bucătării din paleți au devenit mai frecvente, scrie Just Bright Ideas.

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Dacă vrei să realizezi un proiect similar, paleții pot fi cumpărați de la magazine specializate, dar și de pe alte platforme, precum Facebook Marketplace, la un preț mai scăzut. Uneori, acești paleți pot fi achiziționați și mai ieftin de la firme de transporturi, de exemplu, care îi folosesc pentru marfă.

Paleții pot fi utilizați în întregime sau demontați, pentru cerințele fiecărui proiect, dacă vrei să obții scânduri.

Femeia a folosit paleții pentru a contrui o bază pentru bucătărie, rafturi, un panou protector și chiar o pergolă deasupra. Astfel, a creat un spațiu de gătit exterior rustic, care a fost apreciat de utilizatori.

Cât a costat bucătaria construită din paleți

Potrivit video-ului publicat pe TikTok, femeia ar fi cheltuit doar 60 de lire pentru a construi baza bucătăriei din paleți. Prețul nu include alte elemente, precum ustensilele de bucătărie.

În loc de dulapuri de bucătărie, femeia a continuat cu reciclarea materialelor și a folosit un fost birou, pe lângă paleți. Astfel, a redus semnificativ prețurile și a creat o bucătărie de exterior care ar fi costat semnificativ mai mult dacă ar fi folosit materiale sau obiecte noi în totalitate.

Ea a folosit materiale în exces de la proiecte anterioare pentru a reduce costurile, inclusiv plăci de gresie rămase pentru a crea suprafața blatului.

Paleții pot fi folosiți pentru numeroase astfel de proiecte, pentru a menține costurile scăzute. Ei pot fi folosiți și pentru un bar exterior rustic, de exemplu, scrie DIY Joy. Cel mai des, sunt folosiți în grădină, pentru a crea delimitări sau garduri temporare. În plus, unele persoane le transformă în ghiveci, pentru plante mai mici.

Cum alegi paleți pentru proiecte DIY

Dacă vrei să realizezi un proiect similar, trebuie să ții cont de câțiva factori simplu atunci când alegi paleții, scrie University of California.

Paleții sunt creați pentru transportul mărfurilor. Ca urmare, sunt adesea tratați pentru a preveni răspândirea dăunătorilor și a bolilor. Tipul de tratament la care a fost supus un palet e indicat de obicei printr-o serie de marcaje găsite pe lateralul acestuia.

Aceste marcaje oferă informații importante care te pot ajuta să îți dai seama dacă paletul poate fi folosit în grădină, de exemplu, unde lemnul va intra în contact cu solul și plantele. Un palet poate avea unul sau o combinație a acestor marcaje.

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Sigla IPPC e cel mai comun marcaj găsit pe paleți. Seamănă cu un simbol mic de copac încadrat de un contur și indică faptul că paletul respectă standardele internaționale de expediere și a fost supus unui tratament pentru a preveni răspândirea dăunătorilor.

Paleții marcați cu HT au fost tratați termic. Acest marcaj e mult mai comun în America de Nord și presupune încălzirea lemnului la o anumită temperatură pentru o perioadă determinată, ceea ce ucide dăunătorii precum ciupercile sau insectele. Nu se folosesc substanțe chimice în acest proces. Ca urmare, paleții HT pot fi, în general, utilizați în grădină, potrivit experților.

În aceeași categorie e inclus și marcajul KD, proces în care lemnul e uscat în cuptor.

Marcajul DB indică faptul că lemnul paletului a fost decojit. Decojirea nu are niciun efect asupra proprietăților chimice ale lemnului și, ca urmare, e în general sigură pentru utilizarea ca cherestea.

Marcajul MB e important. Indică faptul că lemnul a fost tratat cu bromură de metil, o substanță chimică toxică utilizată pentru distrugerea dăunătorilor. Bromura de metil e un pesticid eficient. E, de asemenea, toxic atât pentru plante, cât și pentru animale. Paleții tratați cu această substanță chimică nu ar trebui folosiți niciodată în grădinărit, deoarece reziduurile chimice pot pătrunde în sol și pot fi absorbite de plante, cu riscuri grave pentru sănătatea oamenilor și a animalelor.