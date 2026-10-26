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Cât costă să ridici o casă în 2026. O influenceriță a dezvăluit cât a cheltuit până acum pe construcție

O influenceriță de la noi din țară a dezvăluit cât costă să ridici o casă în 2026. Suma nu este deloc mică și, în condițiile situației economice din prezent, informațiile furnizate de tânără sunt prețioase.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 11:49 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 11:52
Cât costă să ridici o casă în 2026 | Shutterstock
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O tiktokeriță din România a decis să împărtășească cu urmăritorii săi suma pe care a cheltuit-o până în prezent, pentru ridicarea unei case.

Alexandra Drăgan, căci acesta este numele ei, nu s-a ferit să recunoască că a fost nevoită să scoată destul de mulți bani din buzunar pentru a-și ridica propria locuință.

Cât costă să îți ridici o casă în 2026. O tiktokeriță din România a dezvăluit totul

Postarea Alexandrei Drăgan a devenit rapid virală, părerile fiind împărțite în secțiunea de comentarii.

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Totuși, impactul pe care l-a avut denotă interesul mare al românilor pentru a-și construi o casă de la zero. Ei bine, cei care vor să se înhame la acest lucru ar trebui să știe că suma poate ajunge la nu mai puțin de 127.188 de euro. Asta, fără finisaje, ci construcția propriu zisă.

Iată costurile anumitor servicii pe care influencerița le-a achitat:

- delimitare teren (topometrist): 200 lei
- proiectant (tranșa 1): 19.589 lei
- avize proiect: 1.000 lei
- aviz construcție: 1.994 lei
- aviz de începere a lucrărilor: 2.149 lei
- diriginte de șantier (tranșa 1): 1.300 lei
- inginer RTE (tranșa 1): 1.900 lei
- taxă OCPI: 200 lei

- excavator fundație: 3.000 lei
- beton egalizare (15 mc): 8.137 lei
- țăruși: 300 lei
- curent: 6.000 lei
- trasare axe construcție: 1.500 lei
- emitere ATR: 84 lei

- fier (manoperă, transport, factură): 26.743 lei
- manitou: 200 lei
- manoperă (prima tranșă): 40.000 lei
- lemne: 3.200 lei
- sârmă, sârmă, surub: 705 lei
- cuie beton: 150 lei

- beton (27 mc): 6.030 lei

- beton (120 mc din care am folosit și la placă): 58.000 lei

- manitou polistiren: 200 lei
- polistiren expandat fundație: 16.371 lei
- lemn cofrare: 700 lei
- distanțieri beton: 140 lei
- cuie lemn: 40 lei
- excavator mini, compactor: 3.000 lei
- hidroizolație bituminoasă: 16.843 lei
- membrană cramponată: 1.194 lei

- folie plastic placă: 350 lei
- probe beton: 217 lei
- scânduri placă: 900 lei
- cuie beton: 200 lei
- plasă de Buzău: 5.943 lei
- benzină compactor: 140 lei
- beton: 13.715 lei

- distanțieri: 1.800 lei
- panouri (+ montaj): 8.079 lei
- servicii design interior (prima tranșă): 6.921 lei
- cuie beton: 300 lei

- pietriș cap de miel + sort mic: 1.300 lei
- pietriș: 650 lei
- manoperă constructor (tranșa 2): 30.000 lei

- polistiren: 5.539 lei
- mortar: 1.254 lei
- cărămidă, adeziv: 46.506 lei
- macara: 1.230 lei
- servicii design interior (tranșa 2): 10.381 lei

- fier (stâlpi, grinzi, centuri, placă): 31.292 lei
- beton stâlpi, grinzi, centuri, placă: 27.500 lei
- vibrator beton: 400 lei
- manitou fier: 200 lei
- sârmă de legat fier: 100 lei
- manoperă constructor (tranșa 3): 40.000 lei

- lemn cofrare stâlpi, patrați: 7.000 lei
- cuie, sârmă, negrese: 600 lei

Important de menționat este că acestea sunt doar câteva dintre costurile pe care le-a avut influencerița pentru construcția casei. În galeria foto a acestui articol, regăsiți informațiile pe larg.

Este mai ieftin să construiești o casă de la zero sau să cumperi una gata făcută?

Românii care își doresc propria locuință se confruntă adesea cu aceeași dilemă: este mai avantajos să își construiască o casă de la zero sau să cumpere una deja construită? În 2026, alegerea depinde de mai mulți factori, printre care bugetul disponibil, zona în care se află proprietatea și costurile suplimentare care pot apărea pe parcurs.

Deși construirea unei locuințe oferă libertatea de a alege fiecare detaliu, procesul poate presupune cheltuieli neprevăzute și un timp îndelungat până la finalizare.

Potrivit datelor publicate de o platformă de specialitate, în 2026, prețul mediu solicitat pentru o casă scoasă la vânzare în România este de aproximativ 170.000 de euro, pentru o suprafață utilă medie de 116 metri pătrați. Suma variază însă în funcție de localitate, amplasare și caracteristicile proprietății, iar în marile orașe prețurile pot fi considerabil mai ridicate.

O analiză a ofertelor de pe piața imobiliară arată că locuințele cu patru sau mai multe camere pot avea un preț median de aproximativ 265.000 de euro, în timp ce casele cu trei camere se situează în jurul valorii de 145.000 de euro. Aceste diferențe arată cât de mult contează suprafața și tipul proprietății atunci când vine vorba despre bugetul necesar pentru achiziție.

Construcție casă
Construcție casă
Construcție casă
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