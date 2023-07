(P) Cum să-ți transformi grădina într-un mic colț de rai pe timp de vară?

Dacă ar fi să scoți o mână pe geam sau să faci un drum scurt de câteva minute până la magazin, ți s-ar părea foarte greu. De ce? Pentru că vara e la jumătate și deja ne răsfață cum știe ea mai bine, cu o căldură suportabilă, însă doar pentru cei care stau la piscină sub umbrelă sau pentru cei care fac pluta în apa sărată de la mare.

Publicat: Marti, 25 Iulie 2023, 11:24 | Actualizat Marti, 25 Iulie 2023, 11:30

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY