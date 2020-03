Profile decorative de interior. Încă moderne pentru a fi folosite?

Din sfera profilelor decorative pentru interior, fac parte si plintele decorative din poliuretan, duropolimer sau polimer rigid. Avantajul lor este dat de posibilitatea de a fi montate si finisate. In acest fel nu se vor observa imbinarile, dupa care pot plintele fi vopsite in culoarea alba. Plinta alba este un trend in ultimii ani in amenajarile multor designer de interior. Asocierea corecta cromatic plinta parchet, reprezinta un element esential pentru succesul unei amenajari.

Alte elemente decorative. Domurile si rozetele.

Pentru imbogatirea interiorului, se pot adauga domuri si rozete. Frumusetea acestora este data de gravarea lor cu forme inspirate din natura. Forme stilizate de frunze sau motive geometrice, se regasesc in multe dintre modelele de domuri sau rozete. Inspirate din arhitectura Greciei Antice, acestea adauga o nota importanta de personalitate si eleganta oricarui interior.

Personalizarea casei cu profile decorative de interior in mod integrat poate face diferenta intre un spatiu de locuit cu personalitate si o locuinta doar functionala. Nevoia pentru locuinte confortabile trebuie armonizata cu dimensiunea acestora. De aceea, designerii de interior rezoneaza cu folosirea profilelor decorative chiar si in locuinte cu suprafete mici. Necesarul de astfel de produse fiind mic, bugetul care trebuie alocat este si el redus. Efectul obtinut insa, este de fiecare data peste asteptari.

Calitatea montajului si a finisarii.